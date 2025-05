Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch e desiderate passare a un dispositivo HUAWEI, non potete perdere l’ultima offerta disponibile su Amazon. Quest’ultima promozione rende accessibile il HUAWEI WATCH FIT 4, un orologio smart che può essere acquistato con uno sconto significativo.

Dettagli dell’offerta su Amazon

L’HUAWEI WATCH FIT 4 è attualmente in vendita su Amazon, dove viene spedito con disponibilità immediata. Questo dispositivo indossabile è proposto con uno sconto di 30 euro, attivabile direttamente al momento del check-out. Il prezzo finale si riduce quindi a soli 139 euro, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un nuovo smartwatch.

Caratteristiche dell’Huawei watch fit 4

Questo smartwatch è caratterizzato da una cassa in alluminio e un display AMOLED da 1,82 pollici, che garantisce una visualizzazione chiara e nitida. Tra le funzioni principali, il dispositivo include un GPS integrato, un fitness tracker e vari sensori per il monitoraggio della salute. Gli utenti possono scegliere tra diverse colorazioni: nero, beige e lavanda. Inoltre, è disponibile anche una versione grigia, dotata di un cinturino in tessuto, mantenendo lo stesso prezzo.

Vantaggi dell’abbonamento Amazon prime

