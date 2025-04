Se desiderate dare un tocco di stile e freschezza al vostro PC da gaming, il set di ventole con illuminazione RGB di Corsair rappresenta un’ottima scelta. Questo prodotto, il Corsair iCUE LINK LX120 RGB, è attualmente disponibile su Amazon con spedizione immediata e offre un’opportunità da non perdere grazie a uno sconto del 26% sul prezzo originale di 134,90 euro, portando il costo a soli 99 euro.

Caratteristiche del prodotto

Il bundle del Corsair iCUE LINK LX120 RGB include tre ventole da 120mm, tutte dotate di illuminazione RGB personalizzabile tramite il software dedicato di Corsair. Questo aspetto non solo arricchisce l’estetica del computer, rendendolo accattivante per chi ha un case con pannello trasparente, ma offre anche funzionalità avanzate. Le ventole sono progettate per garantire un funzionamento silenzioso, contribuendo a un ambiente di gioco più piacevole.

Una delle innovazioni più significative di questo prodotto è il iCUE LINK System Hub, che consente di collegare le tre ventole tra loro, alimentandole attraverso un unico cavo. Questo non solo semplifica l’installazione, ma contribuisce anche a mantenere un cablaggio ordinato all’interno del case, riducendo il disordine e migliorando l’efficienza del sistema di raffreddamento.

