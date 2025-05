Un’offerta imperdibile è attualmente disponibile su Amazon per gli appassionati di gaming. Si tratta di un computer pre-assemblato della linea View di Actina, che sta attirando l’attenzione per il suo prezzo vantaggioso e le sue caratteristiche tecniche elevate. Con un forte sconto del 33%, il PC è in vendita a soli 1.320 euro, ma i pezzi rimasti sono limitati e l’offerta è destinata a esaurirsi rapidamente.

Caratteristiche del computer da gaming

Questo PC è progettato per offrire prestazioni elevate, perfette per i giocatori più esigenti. Il case, dal design accattivante, presenta un doppio pannello in vetro, che consente di ammirare l’interno e le luci RGB delle ventole e della RAM. Al cuore di questo sistema troviamo un potente AMD Ryzen 5 7600, affiancato da 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB, garantendo così velocità e capacità di archiviazione adeguate per i giochi più recenti.

La scheda grafica, una Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super, rappresenta un ulteriore punto di forza di questo computer, capace di gestire anche i titoli più impegnativi con un’ottima qualità grafica. Inoltre, il sistema è alimentato da un alimentatore da 750W, assicurando stabilità e potenza sufficiente per il funzionamento di tutti i componenti.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Per chi desidera eliminare le spese di spedizione, l’iscrizione ad Amazon Prime rappresenta un’ottima soluzione. I nuovi utenti possono usufruire di un periodo di prova di 30 giorni gratuiti, mentre gli studenti hanno la possibilità di estendere il periodo di prova a 90 giorni. L’abbonamento offre numerosi vantaggi, tra cui l’accesso a Prime Video, dove è possibile guardare film e serie TV, e Prime Gaming, che consente di scaricare giochi gratuitamente.

In aggiunta, Amazon offre anche promozioni su altri servizi come TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Queste offerte rendono l’iscrizione a Prime ancora più allettante per chi desidera massimizzare la propria esperienza di acquisto e intrattenimento.

Con un così ampio ventaglio di vantaggi e un computer da gaming ad un prezzo così competitivo, non resta che affrettarsi per non perdere questa opportunità.