Avete un dispositivo Apple compatibile con il sistema MagSafe e desiderate approfittare di un’opportunità per acquistare un portafoglio magnetico? Un’interessante offerta è attualmente disponibile su Amazon.

Dettagli sul portafoglio magnetico

Il portafoglio in questione è il GlasFlength, disponibile con spedizione diretta da Amazon e con disponibilità immediata. Questo accessorio è attualmente in sconto del 27% rispetto al prezzo di listino, e con un coupon aggiuntivo si può ottenere un ulteriore sconto del 10%, portando il prezzo finale a soli 12 euro.

Caratteristiche del prodotto

Il portafoglio è realizzato in pelle PU di alta qualità e può contenere fino a cinque carte grazie ai suoi tre slot. Una delle caratteristiche distintive di questo prodotto è la possibilità di aprirlo a forma di V, trasformandolo rapidamente in un pratico supporto per visualizzare l’iPhone in posizione verticale. Il magnete utilizzato è particolarmente potente, garantendo che il dispositivo rimanga saldamente ancorato durante l’uso quotidiano.

Vantaggi aggiuntivi su Amazon

Oltre a questa offerta, Amazon propone anche vantaggi aggiuntivi. Gli utenti possono approfittare di tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste offerte includono una vasta selezione di musica, eBook e audiolibri, rendendo l’esperienza di acquisto ancora più allettante.