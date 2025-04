Se siete in cerca di un robot aspirapolvere lavapavimenti a un prezzo vantaggioso, è fondamentale considerare l’offerta attuale disponibile su Amazon, valida solo per un periodo limitato. Questo dispositivo, il LEFANT M320, si distingue per la sua funzionalità e il costo accessibile, attualmente proposto con uno sconto del 52% rispetto al prezzo standard di 289 euro. Pertanto, è possibile acquistarlo per soli 139 euro.

Caratteristiche del lefant m320

Il LEFANT M320 si presenta come un dispositivo versatile, capace di operare sia come aspirapolvere che come lavapavimenti. Una delle sue caratteristiche principali è la potenza di aspirazione, che raggiunge i 6.000 Pa, rendendolo efficace nella rimozione di polvere e sporco. Tra le tecnologie integrate, spicca il sistema anti-groviglio, particolarmente utile per chi possiede animali domestici, poiché evita che peli e capelli si attorciglino nelle spazzole.

La batteria del robot offre una notevole autonomia di 210 minuti, permettendo pulizie prolungate senza necessità di ricarica frequente. Inoltre, il dispositivo è dotato di un serbatoio della spazzatura di 800 ml, che consente di raccogliere una quantità considerevole di detriti prima di dover essere svuotato. Un’altra innovazione è il sistema di rilevamento dei tappeti tramite ultrasuoni, che garantisce una pulizia delicata e mirata, evitando danni ai tessuti.

Vantaggi dell’iscrizione ad amazon prime

Per chi desidera ottimizzare ulteriormente i propri acquisti su Amazon, l’iscrizione ad Amazon Prime rappresenta un’opzione vantaggiosa. I nuovi iscritti possono usufruire di un periodo di prova di 30 giorni gratuiti, mentre gli studenti possono beneficiare di 90 giorni gratuiti. L’abbonamento Prime offre numerosi vantaggi, tra cui l’accesso a una vasta selezione di film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti su Prime Gaming.

In aggiunta, Amazon propone anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Attivare questi servizi in prova consente di esplorare una vasta gamma di contenuti senza costi aggiuntivi.

L’offerta per il LEFANT M320 rappresenta un’opportunità da non perdere per chi cerca un dispositivo efficiente e conveniente per la pulizia della casa.