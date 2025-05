Siete stanchi di vedere il vostro iPhone costantemente a corto di spazio? Se la risposta è sì, l’SSD esterno magnetico disponibile su Amazon potrebbe essere la soluzione ideale per le vostre esigenze di archiviazione.

Caratteristiche dell’SSD magnetico ORICO

L’SSD magnetico ORICO si distingue per il suo design elegante e compatto, rendendolo un accessorio pratico e funzionale. Questo dispositivo non è solo compatibile con gli iPhone 15 e 16, ma può essere utilizzato anche con laptop e tablet. Grazie alla tecnologia plug and play e all’anello magnetico incluso, è sufficiente collegare l’SSD allo smartphone per espandere immediatamente la memoria disponibile.

Con una capacità di archiviazione di 2TB e una velocità di trasferimento dati di 2000 MB/s, questo SSD è particolarmente adatto per chi ha bisogno di spostare file di grandi dimensioni, come foto e video in 4K. È importante notare che solo i modelli iPhone 16 Pro e Pro Max supportano la registrazione HDR 4K a 120 fps, rendendo questo dispositivo ancora più interessante per i videomaker e gli appassionati di fotografia.

Offerta e vantaggi su Amazon

Attualmente, l’SSD magnetico ORICO è disponibile su Amazon a un prezzo molto competitivo. Con uno sconto attivo del 32%, il dispositivo può essere acquistato per soli 135,27€. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi cerca una soluzione efficace per aumentare la capacità di archiviazione del proprio smartphone.

In aggiunta, Amazon offre vantaggi esclusivi per i nuovi clienti, tra cui TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE MESI GRATIS di Kindle Unlimited e 30 GIORNI GRATIS di Audible. Queste promozioni offrono l’accesso a una vasta gamma di contenuti, tra cui musica, eBook e audiolibri, rendendo l’acquisto dell’SSD non solo un investimento in memoria, ma anche in intrattenimento.

Con queste caratteristiche e vantaggi, l’SSD magnetico ORICO si presenta come un’opzione eccellente per chi desidera liberarsi del problema della memoria piena sul proprio iPhone, garantendo al contempo prestazioni elevate e una notevole facilità d’uso.