Se siete alla ricerca di un televisore che possa trasformare il vostro salotto in un vero e proprio cinema, non potete perdere l’occasione di approfittare di un’interessante offerta disponibile su Amazon.

Offerta su TCL 85q6cx2

Amazon propone la TCL 85Q6CX2, un televisore di grande formato che sta attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia. Questo modello, disponibile per l’acquisto immediato, è attualmente in vendita con uno sconto del 17%, portando il prezzo a soli 1.500 euro. La dimensione del pannello, ben 85 pollici, offre un’esperienza visiva immersiva, perfetta per chi ama guardare film e serie TV in alta definizione.

Caratteristiche tecniche

La TCL 85Q6CX2 è una Smart TV dotata di un pannello QD Mini LED, che assicura una qualità dell’immagine superiore. La risoluzione massima di questo televisore è 4K Ultra HD, garantendo dettagli nitidi e colori vividi. Tra le sue funzionalità spiccano le porte HDMI 2.1, che supportano il Variable Refresh Rate (VRR) e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Queste caratteristiche rendono la TV ideale per i videogiocatori e per chi desidera un’ottima fluidità nelle immagini.

In aggiunta, la TCL 85Q6CX2 è equipaggiata con un sistema audio Onkyo 2.1, che offre un suono di alta qualità senza la necessità di acquistare una soundbar separata. Questo aspetto è particolarmente vantaggioso per chi cerca una soluzione all-in-one per il proprio intrattenimento domestico.

Servizi aggiuntivi di Amazon

Acquistando la TCL 85Q6CX2 su Amazon, i clienti possono anche beneficiare di diverse offerte esclusive. Attualmente, Amazon offre tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste promozioni permettono di accedere a una vasta gamma di contenuti musicali, eBook e audiolibri, arricchendo ulteriormente l’esperienza di intrattenimento.

Per ulteriori dettagli sulla TCL 85Q6CX2 e per scoprire tutte le sue funzionalità, è possibile visitare la pagina ufficiale del prodotto su Amazon.