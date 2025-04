Se possedete diversi dispositivi HDMI da collegare al vostro televisore e gli ingressi disponibili non sono sufficienti, è il momento di considerare l’acquisto di uno switch HDMI. Attualmente, su Amazon è disponibile un’offerta imperdibile su un modello molto interessante.

Si tratta dello SGEYR IT-4K501, uno switch HDMI che sta attirando l’attenzione per il suo prezzo fortemente scontato. Infatti, il dispositivo è proposto con uno sconto del 50% rispetto al costo medio, e con l’applicazione di un coupon aggiuntivo del 10%, il prezzo finale scende da 23,99 euro a soli 10 euro.

Caratteristiche tecniche dello switch hdmi

Questo switch HDMI è dotato di un ingresso e ben cinque uscite, consentendo di collegare fino a cinque dispositivi diversi contemporaneamente al televisore. Tra le specifiche tecniche più rilevanti, il dispositivo supporta un segnale con risoluzione 4K a 30Hz, garantendo immagini di alta qualità. Inoltre, è compatibile con l’audio multicanale, supportando formati come LPCM, DTS Digital, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby True-HD e HDCP. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal telecomando incluso, che consente di gestire lo switch comodamente da una distanza.

Vantaggi dell’abbonamento ad amazon prime

In un’epoca in cui i dispositivi multimediali sono sempre più presenti nelle nostre case, investire in uno switch HDMI come lo SGEYR IT-4K501 può rivelarsi una scelta pratica e vantaggiosa.