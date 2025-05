Un’interessante opportunità si presenta per chi è alla ricerca di un televisore di alta qualità. Attualmente, su Amazon è disponibile un’offerta per uno Smart TV di Samsung, un marchio rinomato nel settore, lanciato nel 2024. Questa promozione riguarda un modello con diagonale di 43 pollici, ideale per chi desidera un dispositivo compatto ma performante.

Dettagli dell’offerta attuale

Il Samsung QE43QN94DATXZT è proposto al prezzo di 599 euro, con la vendita e la spedizione gestite direttamente da Amazon. Secondo quanto riportato dallo store online, il prezzo più basso registrato nei 30 giorni precedenti l’attuale promozione era di 655 euro, il che rappresenta una riduzione del 9%. Il prezzo consigliato per questo modello, invece, è di 1.399 euro, portando il risparmio totale a un notevole 57%.

Caratteristiche tecniche del televisore

Il televisore in promozione è dotato di un display Neo QLED da 43 pollici con risoluzione 4K, garantendo un’esperienza visiva di alta qualità. Il sistema operativo Tizen consente l’accesso a numerose applicazioni di intrattenimento, inclusi i più noti servizi di streaming. Inoltre, il dispositivo supporta l’ultimo standard per il digitale terrestre, il DVB-T2, assicurando una ricezione ottimale dei canali.

Altre promozioni e vantaggi di Amazon

Per chi fosse interessato a ulteriori opzioni, è possibile esplorare anche la disponibilità della serie 2025 di Smart TV Neo QLED su Amazon. Attualmente, è attiva una promozione che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per gli acquirenti.

