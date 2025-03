Il settore tecnologico continua a evolversi a ritmi vertiginosi, con le nuove offerte sui prodotti che appaiono a pochi istanti dall’annuncio ufficiale. Recentemente, il nuovo flagship killer 2025 di Xiaomi ha attirato l’attenzione, diventando protagonista di diverse promozioni su Amazon.

Prezzo e Offerte di Xiaomi Poco F7 Ultra

Attualmente, lo smartphone Xiaomi POCO F7 Ultra è disponibile al prezzo base di 699,90 euro, venduto e spedito direttamente da Amazon. Recentemente, il prezzo più basso registrato era di 749,90 euro, il che rappresenta un risparmio del 7% nell’ambito della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Inoltre, al momento dell’acquisto, gli utenti Prime possono beneficiare di un ulteriore sconto di 30 euro, portando il prezzo finale a 669,90 euro.

Caratteristiche di Xiaomi Poco F7 Ultra

Xiaomi POCO F7 Ultra è stato recentemente svelato durante un evento a Singapore. Il modello in offerta su Amazon è dotato di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, disponibile nella colorazione Black. È disponibile anche una variante con 16GB di RAM e 512GB di memoria, proposta a un prezzo di partenza di 749,90 euro, con un prezzo finale di 719,90 euro per gli utenti Prime. È importante notare che il caricabatterie non è incluso nella confezione. Tra le caratteristiche di spicco, il dispositivo supporta la ricarica rapida a 120W e monta un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Maggiori dettagli possono essere trovati sul sito di Amazon.

Dettagli sull’Offerta di Primavera

L’offerta per Xiaomi POCO F7 Ultra è parte della Festa delle Offerte di Primavera, che rimarrà attiva sullo store online di Amazon fino al 31 marzo 2025.

Vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera eliminare le spese di spedizione sui propri acquisti, è possibile iscriversi ad Amazon Prime, con i primi 30 giorni gratuiti. Gli studenti, inoltre, possono usufruire di 90 giorni gratuiti! Approfitta dei vantaggi del programma Prime, che include accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi gratis su Prime Gaming, e molto altro. Inoltre, Amazon offre TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Non perdere l’occasione di attivare la prova di questi servizi!