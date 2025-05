Nella vivace atmosfera del Computex 2025, che si svolge a Taipei, Synology ha presentato una serie di innovazioni significative nel campo dell’**archiviazione** sia per i **consumatori** che per le **aziende**. L’evento ha visto la partecipazione di Philip Wong, **Chairman** e **CEO** dell’azienda, il quale ha sottolineato l’impegno di Synology nel creare un **ecosistema** di **gestione** dei **dati** che possa essere adottato dai clienti con un elevato grado di fiducia. Wong ha dichiarato: “Da sempre, Synology intende costruire un ecosistema di gestione dei dati che i clienti possano adottare con la massima fiducia […] Progettiamo le nostre soluzioni per offrire non solo un’impareggiabile facilità d’uso, ma anche **sicurezza**, **affidabilità** e **riservatezza** ai livelli più alti del settore, consentendo sia alle **organizzazioni** che ai **singoli** di gestire i propri dati con la massima tranquillità“.

Le soluzioni di archiviazione per le aziende

In primo piano tra le novità presentate si trova il PAS7700, un dispositivo di **archiviazione** **NVMe** con architettura **active-active** a doppio **controller**, progettato per garantire un’operatività continua anche in caso di imprevisti. Questo modello di alta gamma si distingue per la sua missione focalizzata sulla **sicurezza** e sulla **protezione** dei **dati**, offrendo una soluzione di **replica** integrata **3-2-1-1**. Le prestazioni elevate e l’efficienza del PAS7700 lo rendono ideale per soddisfare le esigenze delle **aziende** moderne.

Accanto a questo, la nuova linea ActiveProtect si arricchisce con il modello DP7200, specializzato nella **protezione** dei **dati**. Questo appliance di **backup** si affianca al modello DP7400 di fascia superiore, mantenendo un’estetica e una configurazione simili, entrambi dotati di **12 bay**. Grazie all’adozione di un processore **AMD**, entrambe le soluzioni offrono prestazioni elevate, dimostrando l’impegno di Synology nel fornire strumenti **affidabili** per la gestione dei **dati** aziendali.

Innovazioni nel campo della videosorveglianza

Un’altra importante novità presentata da Synology è C2 Surveillance, un sistema di **gestione video** basato su **cloud**. Questa soluzione è progettata per integrarsi perfettamente in un ecosistema di videosorveglianza targato Synology, che include **telecamere IP**, **NVR**, **analisi AI** e **backup**. C2 Surveillance rappresenta un passo avanti significativo nella gestione della **sicurezza**, offrendo agli utenti la possibilità di monitorare e gestire le proprie installazioni di **videosorveglianza** in modo flessibile e scalabile.

Strumenti di produttività e cloud per i consumatori

Sul fronte della **produttività**, Synology ha rivelato due nuove applicazioni: ChatPlus e Synology Meet. ChatPlus, un’app di **comunicazione** molto apprezzata, si evolve con l’introduzione di nuovi strumenti per migliorare l’esperienza utente. D’altra parte, Synology Meet è progettato specificamente per le **videochiamate aziendali**, offrendo funzionalità mirate per soddisfare le esigenze professionali. Entrambi i servizi sono basati sulla piattaforma **cloud** privata di Synology, garantendo così un elevato livello di **riservatezza** e **protezione** dei **dati**.

Infine, BeeStation Plus si propone come una nuova soluzione di **cloud** privato per le **famiglie**, disponibile sul mercato dal **20 maggio 2025**. Questo dispositivo non solo consente il **backup** automatico da **iCloud**, ma si rivela particolarmente utile per lo **streaming** domestico grazie all’integrazione con **Plex Media Server**. BeeStation Plus offre anche funzionalità di **backup**, come **BeeProtect**, e può essere affiancato alla **telecamera Synology CC400W** per garantire un monitoraggio avanzato della **sicurezza** domestica.