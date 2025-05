State considerando l’acquisto di un nuovo tablet con specifiche elevate a un prezzo accessibile? Le offerte attualmente disponibili su Amazon potrebbero rappresentare l’opportunità che stavate cercando.

Doogee u11 pro

Il primo dispositivo in promozione è il DOOGEE U11 PRO, dotato di un ampio schermo da 11 pollici e alimentato dal processore Unisoc T7200 Octa-Core. Questo tablet è equipaggiato con ben 30 GB di RAM e una capacità di archiviazione interna di 256 GB. La batteria, con una potenza di 8580 mAh, garantisce un’ottima autonomia. Grazie a uno sconto del 25% e a un coupon da 25 euro, il prezzo finale scende da 239,99 euro a soli 119 euro. Per approfittare di questa offerta, è possibile visitare la pagina dedicata su Amazon.

Blackview tab 60 pro

Un altro tablet interessante in offerta è il Blackview Tab 60 Pro, che presenta un display da 10 pollici, 12 GB di RAM e una batteria da 7700 mAh. Questo dispositivo viene fornito con un ricco set di accessori, che include pellicole protettive, adattatori, cavi, mouse, tastiera e cuffie. Oltre a un coupon da 70 euro, è disponibile anche un codice promozionale NLCBR5W che consente di ridurre notevolmente il prezzo, portandolo da 399,99 euro a soli 129 euro. Gli utenti possono visitare la pagina di Amazon per scoprire i dettagli dell’offerta.

Amazon Prime offre vantaggi esclusivi, come consegne rapide e gratuite su tutti gli acquisti, oltre a una vasta selezione di film e serie TV tramite Amazon Prime Video. Gli abbonati possono anche accedere a giochi gratuiti attraverso Amazon Prime Gaming. Chi non è ancora iscritto ha l’opportunità di provare il servizio senza costi per 30 giorni, con la possibilità di estendere l’offerta a 90 giorni per gli studenti con la promozione Amazon Prime Student. Inoltre, ci sono offerte vantaggiose come tre mesi gratuiti di Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible.