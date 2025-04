Nel cuore dello zoo di Philadelphia, una storia di longevità e speranza sta conquistando l’attenzione di appassionati e visitatori. La protagonista di questa vicenda è Mommy, una tartaruga delle Galápagos di Santa Cruz occidentale, nota scientificamente come Chelonoidis niger porteri, che risiede in questa istituzione da oltre novant’anni. Sebbene la sua età esatta rimanga incerta, si stima che Mommy sia arrivata negli Stati Uniti all’età di circa dieci anni, già di dimensioni superiori rispetto ai suoi simili.

Un evento straordinario

Oggi, Mommy ha raggiunto una veneranda età e ha recentemente compiuto un’impresa straordinaria: ha nidificato per la prima volta dopo oltre un secolo di vita. Questo evento rappresenta una novità assoluta per lo zoo di Philadelphia, poiché è la prima volta che riescono a far schiudere le uova di questa specie, considerata tra le più a rischio d’estinzione e longeve al mondo.

Entusiasmo e gioia

I tecnici dello zoo, inizialmente colti di sorpresa dalla possibilità di una nuova nidificazione, non si sentivano pronti ad affrontare un evento così raro, soprattutto data l’età avanzata delle femmine e l’assenza di tentativi di nidificazione negli ultimi decenni. La notizia ha suscitato grande entusiasmo e gioia tra il personale e la comunità locale.

Un’importante dichiarazione

Jo-Elle Mogerman, presidente e CEO dello zoo di Philadelphia, ha dichiarato: “Si tratta di una pietra miliare significativa nella storia dello zoo di Philadelphia e non potremmo essere più entusiasti di condividere questa notizia con la nostra città, la nostra regione e il mondo”. La sua affermazione sottolinea l’importanza di questo evento non solo per lo zoo, ma anche per la conservazione della specie.

Un maschio speciale

Un altro protagonista di questa storia è il maschio che ha contribuito a questo miracolo della natura. Abrazzo, un esemplare centenario, è stato trasferito allo zoo di Philadelphia nel 2020, dopo aver trascorso gran parte della sua vita al Riverbanks Zoo and Garden in South Carolina. La combinazione di Mommy e Abrazzo ha dato vita a questa nuova speranza per la specie, dimostrando che anche in età avanzata la vita può sorprendere.