TCL ha svelato oggi, 15 aprile 2025, la sua nuova gamma di televisori QD-Mini LED di settima generazione, composta dalle serie Q6C, C7K, C8K e C9K. Questi modelli saranno disponibili sul mercato italiano in vari formati, che spaziano dai 50 ai 115 pollici, promettendo un’esperienza visiva e sonora di alta qualità grazie all’innovativa tecnologia QD-Mini LED.

Caratteristiche della serie Q6C

La serie Q6C rappresenta la proposta entry level di TCL, dotata di 512 zone di local dimming. Questo modello supporta le tecnologie Dolby Vision IQ e HDR10+, oltre a un sistema audio firmato Onkyo con Dolby Atmos, che arricchisce l’esperienza sonora. I prezzi per questa serie sono i seguenti:

55” – 799 €

– 799 € 65” – 999 €

– 999 € 75” – 1.399 €

– 1.399 € 85” – 1.999 €

– 1.999 € 98” – 2.999 €

Innovazioni della serie C7K

La serie C7K si distingue per una luminosità massima di 3000 nit e integra fino a 2048 zone di local dimming. Questo modello è arricchito da un sistema audio Bang & Olufsen, che offre una qualità del suono di prim’ordine. I prezzi per la serie C7K sono:

50” – 799 €

– 799 € 55” – 899 €

– 899 € 65” – 1.299 €

– 1.299 € 75” – 1.799 €

– 1.799 € 85” – 2.299 €

– 2.299 € 98” – 3.299 €

– 3.299 € 115” – 15.999 €

Prestazioni della serie C8K

La serie C8K si propone come una scelta per chi cerca una gestione ottimale dei contrasti, grazie all’adozione del pannello CrystalGlow. Questo modello è progettato per garantire una visione chiara anche in ambienti luminosi e supporta il Game Accelerator fino a 288Hz in Full HD. I prezzi per la serie C8K sono:

65” – 1.999 €

– 1.999 € 75” – 2.499 €

– 2.499 € 85” – 3.499 €

– 3.499 € 98” – 4.999 €

Top di gamma: la serie C9K

Infine, la serie C9K rappresenta il vertice dell’offerta TCL, con picchi di luminosità che superano i 6000 nit e oltre 5000 zone di local dimming. Questo modello è equipaggiato con il processore AiPQ Pro e un sistema audio-video di alta qualità, sempre firmato Bang & Olufsen. I prezzi per la serie C9K sono:

65” – 2.299 €

– 2.299 € 75” – 3.499 €

– 3.499 € 85” – 4.999 €

Per ulteriori informazioni sui vari modelli e le loro specifiche, è possibile visitare il sito ufficiale di TCL.