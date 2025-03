TCL ha presentato la sua nuova gamma di televisori QD-Mini LED per il 2025, composta dalle serie Q6C, C7K, C8K e C9K, disponibili in formati variabili da 50 a 115 pollici. Questi modelli sono equipaggiati con la settima generazione della tecnologia QD-Mini LED, abbinata al processore AiPQ, per offrire un’esperienza visiva di alta qualità.

Serie Q6C: L’entry-level della gamma

Il primo modello della nuova linea è la serie Q6C, progettata per chi cerca un televisore con un buon rapporto qualità-prezzo. Questo modello offre fino a 512 aree di local dimming, un refresh rate di 144Hz e la tecnologia Game Master Pro, completa di FreeSync Premium, per garantire un’esperienza di gioco senza interruzioni. Il supporto per Dolby Vision IQ e HDR10+ permette una regolazione automatica di luminosità e contrasto, mentre l’audio è affidato al sistema Onkyo 2.1 con Dolby Atmos, per un suono avvolgente. La presenza di Google TV consente un accesso immediato ai contenuti di streaming e al controllo vocale. I prezzi per il mercato italiano sono i seguenti:

98” – 2.999€

– 85” – 1.999€

– 75” – 1.399€

– 65” – 999€

– 55” – 799€

Serie C7K: Un passo avanti nella qualità dell’immagine

La serie C7K rappresenta un’evoluzione significativa, con una luminosità che raggiunge i 3000 nits e fino a 2048 aree di local dimming. Anche in questo caso, il refresh rate nativo è di 144Hz. I modelli con diagonali a partire da 55 pollici sono dotati di un audio ottimizzato da Bang & Olufsen, per un’esperienza sonora più coinvolgente. I prezzi per questa serie sono:

115” – 15.999€

– 98” – 3.299€

– 85” – 2.299€

– 75” – 1.799€

– 65” – 1.299€

– 55” – 899€

– 50” – 799€

Serie C8K: Per utenti esigenti

La serie C8K è dedicata a coloro che cercano prestazioni elevate. Questo modello offre fino a 4000 aree di local dimming, migliorando la gestione di luminosità e contrasto. Il pannello CrystalGlow WHVA riduce i riflessi, mentre il refresh rate nativo di 144Hz e la modalità Game Accelerator a 288Hz in Full HD garantiscono prestazioni ottimali per i videogiocatori. I prezzi per questa serie includono:

98” – 4.999€

– 85” – 3.499€

– 75” – 2.499€

– 65” – 1.999€

Serie C9K: Il top di gamma

Infine, la serie C9K rappresenta l’apice della tecnologia TCL, con una luminosità che arriva fino a 6000 nit e 5148 aree di local dimming. Questo modello è alimentato dal potente processore AiPQ Pro, che ottimizza le immagini in tempo reale. Anche qui, il pannello CrystalGlow WHVA elimina i riflessi e migliora il contrasto. Con un refresh rate di 144Hz e la modalità Game Accelerator a 288Hz, questo televisore è perfetto per i gamer. I prezzi per la serie C9K sono i seguenti:

85” – 4.999€

– 75” – 3.499€

– 65” – 2.299€

Tutti i modelli saranno disponibili sul mercato italiano nel corso del 2025.