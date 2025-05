Per chi desidera monitorare gli spazi interni ed esterni della propria abitazione con telecamere senza fili di alta qualità, le attuali promozioni su Amazon rappresentano un’opportunità da non perdere. Tra le offerte più interessanti si trovano le telecamere di sicurezza eufy Security eufyCam 2C, disponibili in diversi kit che includono un hub e un numero variabile di telecamere a seconda del pacchetto scelto. Tutti i modelli offrono caratteristiche uniformi, con dispositivi Full HD dotati di una batteria della durata di 180 giorni, ideali anche per l’uso all’aperto, oltre a visione notturna, impermeabilità e compatibilità con Alexa.

Dettagli sul kit eufy Security eufyCam 2C (kit da 2)

Il kit composto da un hub e due telecamere è attualmente in offerta con uno sconto del 29% rispetto al prezzo di listino. Utilizzando il codice promozionale (EUFY0510), si ottiene un ulteriore 10% di sconto, portando il costo finale da 169,99 euro a soli 107 euro. Questa offerta rappresenta un’opzione vantaggiosa per chi desidera garantire la sicurezza della propria casa con un investimento contenuto.

Dettagli sul kit eufy Security eufyCam 2C (kit da 3)

Per coloro che necessitano di una copertura più ampia, il bundle da tre telecamere è disponibile con uno sconto del 20% e l’aggiunta del codice sconto EUFY8882 del 10%. Questo consente di ridurre il prezzo finale da 212,64 euro a 152 euro. Un’opzione ideale per chi desidera una sorveglianza più estesa senza compromettere la qualità.

Amazon offre anche vantaggi aggiuntivi ai propri clienti, come TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Queste promozioni permettono di accedere a una vasta gamma di contenuti, tra cui musica, eBook e audiolibri in italiano, arricchendo ulteriormente l’esperienza degli utenti.