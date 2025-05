La competizione tra Telegram e WhatsApp si intensifica notevolmente nel 2025, con le due piattaforme che si scambiano frecciate e gli utenti che notano similitudini tra le nuove funzionalità introdotte da Meta e quelle già presenti su Telegram. Pavel Durov, fondatore e amministratore delegato di Telegram, ha deciso di lanciare un contest rivolto ai creatori di contenuti, offrendo un premio di fino a 50.000 dollari per il miglior video virale che esprima l’essenza di Telegram e critichi WhatsApp, definita come una “cheap copycat”, ovvero una copia a basso costo.

Contest per creatori di contenuti

Telegram ha delineato chiaramente le regole del concorso, fornendo una lista di 30 funzionalità che, secondo l’azienda, sarebbero state replicate da WhatsApp. Per partecipare, i video devono essere realizzati in inglese, sia nei dialoghi che nei testi, e non devono superare i 180 secondi. È consentito l’uso di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, purché utilizzati come supporto creativo. I filmati dovranno essere pensati per piattaforme social come TikTok, Instagram e YouTube. I criteri di selezione premieranno la chiarezza, l’impatto visivo e la potenzialità di diventare meme virali.

Il premio totale di 50.000 dollari sarà distribuito tra i video che si dimostreranno più efficaci. La scadenza per l’invio dei contributi è fissata per il 26 maggio 2025, mentre i vincitori saranno annunciati nel mese di giugno dello stesso anno.

Strategia di Telegram contro i marketplace illegali

Recentemente, Telegram ha anche annunciato un’iniziativa per combattere i marketplace illegali, un’azione che si inserisce in un contesto più ampio di maggiore attenzione alla sicurezza e alla legalità sulla piattaforma. Questa mossa è parte della strategia dell’azienda per migliorare la propria immagine e garantire un ambiente più sicuro per i suoi utenti. Con l’aumento della concorrenza e delle pressioni da parte di altre applicazioni di messaggistica, Telegram sta cercando di consolidare la propria posizione nel mercato, puntando su innovazione e chiarezza nei contenuti.

L’attenzione di Telegram verso le problematiche legate alla legalità, unita a questa nuova iniziativa per coinvolgere i creatori di contenuti, mostra un chiaro intento di differenziarsi e di attrarre utenti che cercano una piattaforma più dynamica e responsabile.