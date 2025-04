Il rilascio di iOS 18.4, avvenuto il 10 aprile 2025, ha introdotto significative innovazioni per il sistema operativo mobile di Apple. Questo aggiornamento ha interessato anche l’applicazione Foto, che ha beneficiato di nuove funzionalità grazie all’integrazione di Apple Intelligence. Queste modifiche mirano a migliorare l’esperienza utente, rendendo l’app più versatile e intuitiva.

Nuovo strumento di editing: la gomma magica

Una delle principali novità è rappresentata dalla gomma magica, un innovativo strumento di editing che consente agli utenti di rimuovere oggetti indesiderati dalle immagini. Accedendo alle opzioni di modifica delle fotografie, gli utenti possono trovare la nuova funzione “Pulisci”. Questo strumento utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare e cancellare elementi non voluti, permettendo di ottenere risultati più puliti e professionali. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per chi desidera perfezionare le proprie immagini senza dover ricorrere a software di editing complessi.

Generazione di video ricordi su richiesta

Un’altra caratteristica interessante di iOS 18.4 è la possibilità di generare video ricordi su richiesta. Utilizzando Siri o un nuovo campo dedicato nella schermata principale dell’app Foto, gli utenti possono inserire i prompt desiderati. L’iPhone, quindi, eseguirà una ricerca nella propria libreria fotografica e creerà un filmato personalizzato. Questa funzione è ideale per coloro che vogliono condividere momenti speciali con amici e familiari, offrendo un modo semplice e veloce per rivedere e rivivere i ricordi.

Miglioramenti nella ricerca delle foto

Con l’aggiornamento, Apple ha anche ottimizzato la ricerca all’interno dell’app Foto. Gli utenti possono ora trovare rapidamente le immagini desiderate utilizzando un linguaggio naturale. Prima dell’introduzione dell’intelligenza artificiale, la ricerca delle fotografie era spesso complessa e poco precisa. Ora, grazie a questo miglioramento, gli utenti possono digitare frasi semplici e ottenere risultati pertinenti in modo più intuitivo. Questa funzionalità rappresenta un passo avanti significativo nell’usabilità dell’app, rendendo la gestione delle foto più fluida.

Il pacchetto di aggiornamento di iOS 18.4 ha un peso di circa 7 gigabyte ed è disponibile per il download diretto via OTA attraverso l’app Impostazioni degli iPhone. I nuovi strumenti e miglioramenti offrono agli utenti un’esperienza più ricca e interattiva, contribuendo a rendere l’app Foto un elemento ancora più centrale nell’ecosistema Apple.