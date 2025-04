La compagnia cinese TCL sta consolidando la sua presenza nel settore delle Smart TV, attirando sempre più utenti grazie a una politica di prezzi competitivi. Nel 2025, il marchio si distingue per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendo le sue proposte particolarmente allettanti per chi cerca un dispositivo per l’intrattenimento domestico.

Modelli consigliati di TCL per il 2025

In questo articolo, esamineremo tre modelli di Smart TV TCL che meritano attenzione per chi desidera un prodotto economico ma performante. Iniziamo con il modello di fascia più alta, che offre caratteristiche significative per gli utenti esigenti.

Tcl 50qm8b: un top di gamma accessibile

Il primo modello da considerare è il TCL 50QM8B, dotato di un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K e tecnologia Mini LED. Questa combinazione permette al televisore di raggiungere una luminosità di picco superiore ai 1300 nit, e di gestire oltre 500 zone di local dimming, offrendo neri profondi e una qualità dell’HDR di alto livello. Il dispositivo è progettato anche per i videogiocatori, supportando una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e diverse tecnologie innovative come Game Master Pro 2.0, VRR e AMD FreeSync Premium Pro. Il sistema operativo Google TV garantisce un’esperienza utente fluida, mentre la collaborazione con Onkyo assicura un audio di qualità, compatibile con Dolby Atmos. Questo modello è disponibile a 529,00 euro, con un leggero sconto rispetto al prezzo iniziale.

Tcl 55p639: un’ottima scelta per la visione in alta definizione

Il secondo modello da esaminare è il TCL 55P639, caratterizzato da un pannello da 55 pollici e risoluzione 4K Ultra HD. Questo televisore offre una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e supporta l’HDR10, migliorando la qualità dell’immagine. Grazie alle porte HDMI 2.1 e all’ALLM, è perfetto per le console di ultima generazione. Anch’esso utilizza il sistema operativo Google TV, permettendo l’accesso alle principali applicazioni di streaming. Il prezzo di questo modello è di 343,35 euro, approfittando di un’offerta su Amazon Seconda Mano per un dispositivo in condizioni “Come Nuovo”.

Tcl 50v6b: un’opzione conveniente

Infine, presentiamo il TCL 50V6B, un altro modello da 50 pollici con risoluzione 4K e supporto per vari formati HDR, tra cui HDR10, HDR HLG, HDR10+ e HDR Dolby Vision. Questo televisore è un’ottima scelta per i videogiocatori, grazie alla modalità dedicata che ottimizza l’esperienza di gioco. Il prezzo di vendita è di 299,90 euro, scontato rispetto al prezzo originale di 449,90 euro, offrendo un risparmio significativo.

Tutti e tre i modelli presentano prestazioni elevate e prezzi competitivi, permettendo agli acquirenti di scegliere in base alle proprie esigenze e preferenze. Con l’ampia gamma di opzioni offerte da TCL, gli utenti possono trovare il televisore ideale per le loro necessità di intrattenimento.