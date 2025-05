Il settore dei robot aspirapolvere continua a crescere, offrendo una vasta gamma di modelli accessibili a prezzi competitivi. Nel mese di maggio 2025, tre dispositivi si distinguono per le loro prestazioni elevate e costi contenuti, rendendoli scelte ideali per chi cerca un aiuto domestico efficace.

Lefant m320

Il Lefant M320 è attualmente disponibile al prezzo di 139,99 Euro, rispetto ai 289 Euro di listino. Questo robot aspirapolvere offre una potenza di aspirazione di 2000 Pa e una funzione di lavaggio grazie al suo serbatoio integrato. La sua navigazione intelligente, supportata da sensori anti-caduta e ostacoli, garantisce un funzionamento fluido e senza intoppi. Con un’autonomia che raggiunge i 90 minuti, il Lefant M320 rappresenta un’ottima soluzione per la pulizia dei pavimenti di casa.

Eufy l60

A un prezzo leggermente superiore, il Eufy L60 è reperibile a 189 Euro. Questo modello è dotato di una potenza di aspirazione che arriva fino a 2000 Pa, e include una funzione di lavaggio con un mop rotante. La navigazione intelligente è potenziata da sensori avanzati, e il controllo avviene tramite un’app dedicata. Inoltre, il dispositivo è compatibile con i principali assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa, rendendo la sua gestione ancora più comoda.

Tapo rv30 max plus

Infine, il Tapo RV30 Max Plus è disponibile a 219,99 Euro, un prezzo promozionale rispetto ai 249,99 Euro di listino. Questo robot aspirapolvere è dotato di una stazione di lavaggio e offre una potenza di aspirazione che può arrivare fino a 5200 Pa. Tra le sue caratteristiche spiccano un sistema di mappatura laser, una navigazione intelligente e una funzione di lavaggio con mop rotante. Inoltre, il Tapo RV30 Max Plus è equipaggiato con un dock per lo svuotamento automatico, rendendo la manutenzione del dispositivo ancora più semplice.

Con queste opzioni, il mercato dei robot aspirapolvere offre soluzioni adatte a diverse esigenze e budget, rendendo la pulizia domestica un compito meno gravoso e più efficiente.