Il marchio Google Pixel è conosciuto non solo per i suoi modelli di alta gamma, ma anche per le soluzioni più accessibili che offrono prestazioni eccellenti. Nel 2025, gli utenti possono considerare diverse opzioni della serie Pixel, che, pur non essendo state rilasciate quest’anno, continuano a garantire funzionalità all’avanguardia e un’esperienza utente soddisfacente.

Google pixel 8a

Il Google Pixel 8a è stato lanciato nel 2024 e rappresenta una scelta interessante per chi cerca un dispositivo di qualità a un prezzo contenuto. Questo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con una risoluzione FullHD+, offrendo immagini nitide e colori vivaci. La fotocamera posteriore è composta da un sistema a doppia lente, con la fotocamera principale che vanta una risoluzione di 64 MP, mentre la fotocamera frontale è di 13 MP.

All’interno, il processore Tensor G3 garantisce prestazioni elevate, supportato da 8 GB di RAM e opzioni di archiviazione di 128 o 256 GB. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh, assicurando un’ottima autonomia per l’uso quotidiano. Attualmente, il dispositivo è disponibile su Amazon al prezzo di 399€.

Google pixel 7a

Passando al Google Pixel 7a, questo modello continua la tradizione della serie “a” con un pannello OLED da 6,1 pollici e risoluzione FullHD+. La fotocamera posteriore include una lente principale da 64 MP e una lente ultra-grandangolare da 13 MP, mentre la fotocamera anteriore è anch’essa di 13 MP.

Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal SoC Tensor G2 a 5nm, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria, con una capacità di 4.385 mAh, offre un’autonomia sufficiente per un uso prolungato. Su Amazon, il Pixel 7a è disponibile a un prezzo di 278€, rendendolo un’opzione competitiva per chi cerca un buon smartphone senza spendere troppo.

Google pixel 7

Il Google Pixel 7 conclude questa selezione di dispositivi. Questo smartphone presenta un display da 6,3 pollici con tecnologia OLED e un refresh rate di 90Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida. Il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera posteriore, con una lente principale da 50 MP e una lente ultra-grandangolare da 12 MP. La fotocamera frontale è dotata di una risoluzione di 10,8 MP.

Il processore Tensor G2 alimenta il dispositivo, supportato da 8 GB di RAM e opzioni di archiviazione di 128 o 256 GB. La batteria ha una capacità di 4.335 mAh e supporta la ricarica cablata a 30W e la ricarica wireless a 15W. Attualmente, il Pixel 7 è in vendita su Amazon a 268€, rappresentando un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo performante a un prezzo accessibile.