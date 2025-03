Nel mese di marzo 2025, Motorola presenta tre smartphone distintivi che si pongono come opzioni ideali per chi desidera catturare immagini di alta qualità, ognuno con un prezzo e caratteristiche diverse. Questi dispositivi si rivolgono a diverse fasce di mercato, offrendo soluzioni per ogni tipo di fotografo.

Motorola edge 50 ultra

Il Motorola Edge 50 Ultra è attualmente disponibile a un prezzo di 644,99 Euro, rispetto al prezzo originale di 999 Euro. Questo smartphone rappresenta il modello di punta di Motorola per il 2024, dotato di 16 gigabyte di RAM e 1 terabyte di memoria interna. La sua fotocamera principale è un vero gioiello tecnologico: un sensore da 50 megapixel con dimensioni di 1/1,3” e pixel da 2,4 micron. A questa si aggiungono una lente ultra grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 5x, che insieme garantiscono scatti di alta qualità anche in condizioni di illuminazione sfavorevoli. La configurazione avanzata del comparto fotografico è progettata per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni fotografiche superiori.

Motorola edge 50 neo

Scendendo a una fascia di prezzo più contenuta, il Motorola Edge 50 Neo è disponibile a 292 Euro, rispetto ai 310 Euro di listino. Questo dispositivo si distingue per la sua fotocamera principale da 50 megapixel, dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine, che consente di ottenere fotografie chiare e colori vividi. Il Motorola Edge 50 Neo è equipaggiato anche con una lente ultra grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel, rendendolo un’opzione interessante per chi desidera un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo.

Motorola moto g85

Infine, il Motorola Moto G85 si presenta come l’opzione più accessibile tra i tre, con un prezzo di 199 Euro, rispetto ai 349 Euro di listino. Nonostante il posizionamento economico, questo smartphone offre prestazioni fotografiche notevoli. La fotocamera principale, da 50 megapixel con OIS, è in grado di scattare immagini di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. A completare il sistema fotografico, è presente una lente ultra grandangolare da 8 megapixel, che amplia le possibilità creative per gli utenti.

Queste tre proposte di Motorola dimostrano come sia possibile trovare dispositivi adatti a diverse esigenze e budget, senza compromettere la qualità delle fotografie.