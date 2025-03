Esplorando il catalogo di smartphone di Realme, emergono tre modelli che si distinguono per le loro elevate prestazioni e prezzi accessibili. Queste scelte rappresentano un’ottima opportunità per chi cerca tecnologia all’avanguardia senza svuotare il portafoglio.

Realme 12 pro+ 5g

Il Realme 12 Pro+ 5G è attualmente disponibile a 299 Euro, un prezzo ridotto rispetto ai 309 Euro di listino. Questo smartphone è equipaggiato con 8 gigabyte di RAM e una memoria interna di 256 gigabyte. Il dispositivo vanta un ampio display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida. Sotto il cofano, il processore Snapdragon 7s Gen 2 offre prestazioni elevate, mentre la fotocamera principale da 50 megapixel, dotata di sensore Sony IMX890, assicura scatti di alta qualità. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida a 67W, rendendo questo smartphone una scelta eccellente per chi cerca potenza e autonomia.

Realme 12+ 5g

Un’altra opzione interessante è il Realme 12+ 5G, proposto al prezzo di 210 Euro, in calo rispetto ai 218,99 Euro di listino. Questo modello è dotato di un processore MediaTek Dimensity 7050, insieme a 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Il display AMOLED da 6,7 pollici offre una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, garantendo colori vividi e un’ottima reattività. La fotocamera principale da 50 megapixel, basata sul sensore Sony LYT-600, permette di catturare immagini dettagliate, mentre la batteria da 5000 mAh assicura una lunga durata.

Realme c65

Infine, il Realme C65 si presenta come un’opzione entry-level, disponibile a 119,90 Euro, rispetto ai 126 Euro di listino. Questo smartphone è dotato di un display da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, offrendo un’esperienza visiva soddisfacente. Anche in questo caso, troviamo 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage, rendendolo un dispositivo versatile per l’uso quotidiano. La fotocamera con intelligenza artificiale da 50 megapixel e la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W completano le specifiche di questo smartphone, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo.