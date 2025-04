Le truffe telefoniche e online rappresentano una problematica sempre più diffusa, con segnalazioni che si moltiplicano riguardo a nuove modalità di frode. Anche in Italia si sta preparando un’importante innovazione per contrastare un tipo di truffa particolarmente insidiosa.

Un documento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nel marzo 2024 ha annunciato che, entro il 9 ottobre 2025, le banche saranno obbligate a implementare un servizio di verifica dell’identità per i bonifici istantanei. Questa misura è stata stabilita dal regolamento UE 2024/886, approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio.

Le truffe legate ai bonifici istantanei in Italia

Recentemente, anche in Italia si sono verificate truffe legate ai bonifici istantanei, uno strumento che consente di trasferire denaro in modo rapido. Sebbene la possibilità di effettuare operazioni in tempo reale possa risultare vantaggiosa, i truffatori stanno cercando di sfruttare la rapidità dei pagamenti digitali per raggirare le vittime. Questo ha sollevato preoccupazioni significative tra le autorità e le istituzioni finanziarie.

La velocità dei bonifici istantanei, che permette di inviare denaro in pochi secondi, ha reso più difficile il recupero dei fondi in caso di frode. I malintenzionati approfittano di questa situazione per ingannare le persone, convincendole a trasferire somme di denaro a destinatari che non esistono o che non sono autorizzati a ricevere tali fondi.

Il nuovo sistema di prevenzione

A partire da ottobre 2025, il nuovo sistema di prevenzione introdotto dalle banche prevede che venga effettuato un controllo incrociato tra il nome del destinatario e il titolare dell’IBAN. Se vengono riscontrate delle incongruenze, il bonifico verrà bloccato automaticamente. Questa misura rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro le frodi, rendendo più difficile per i truffatori utilizzare nomi falsi.

In aggiunta, il sistema prevede anche una verifica per eventuali errori di digitazione dell’IBAN. Questi controlli tempestivi sono essenziali per evitare che i fondi vengano inviati a soggetti sottoposti a sanzioni internazionali. Le banche, pertanto, dovranno attuare procedure rigorose per garantire la sicurezza delle transazioni e proteggere i clienti da possibili abusi.

La speranza è che l’implementazione di queste misure contribuisca a ridurre il numero di truffe legate ai bonifici istantanei e a tutelare i consumatori, rendendo il sistema bancario più sicuro e affidabile.