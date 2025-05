Circa 220 milioni di anni fa, un enorme dinosauro carnivoro dominava la regione del Gondwana, seminando il terrore tra i pochi erbivori sopravvissuti a una catastrofica estinzione di massa. Questo predatore è il Maleriraptor kuttyi, i cui resti fossili sono stati rinvenuti in India, in una località nota per il suo significato scientifico, oltre quarant’anni fa, precisamente nella Formazione Maleri Superiore.

Scoperta e significato del Maleriraptor kuttyi

I resti del bacino e della coda di questo imponente dinosauro sono stati scoperti in un’area già di grande interesse per i paleontologi, come dimostrato da studi precedenti. La scoperta del Maleriraptor kuttyi rappresenta un avanzamento significativo nella comprensione dell’evoluzione dei dinosauri, poiché riempie un vuoto temporale tra i dinosauri herrerasauri dell’America del Sud e quelli più recenti del Nord America. Inoltre, questo ritrovamento dimostra come i predatori abbiano potuto sopravvivere a una delle estinzioni più rilevanti che ha colpito gli erbivori. Il nome del dinosauro è un omaggio al suo scopritore, Tharavat S. Kutty.

Ricerche sugli herrerasauri

Secondo le ricerche condotte, gli herrerasauri sono tra i più antichi dinosauri carnivori, comparsi sulla Terra circa 228 milioni di anni fa. Fino a tempi recenti, i fossili di questi dinosauri erano stati rinvenuti principalmente in Sud America. La recente scoperta del Maleriraptor kuttyi in India amplia la loro distribuzione geografica e temporale, suggerendo che particolari condizioni ambientali di quel periodo remoto abbiano favorito la diversificazione di questi rettili. Questo ritrovamento attesta che l’attuale subcontinente indiano ospitava, all’epoca, una sorprendente varietà di forme di vita rettiliane.