Sulla sommità della sede della Regione Lazio, immerso tra pannelli solari e strutture in cemento armato, è avvenuta la straordinaria nascita di un pullo di falco pellegrino. Questo evento, che si è verificato nel cuore di Roma nel 2025, non è solo notevole per la nascita in sé, ma anche per il contesto in cui si è manifestato: un grattacielo che si trasforma in una sorta di rupe naturale grazie alla presenza di una coppia di rapaci urbani.

Osservazione delle uova

L’osservazione delle uova, avvenuta all’inizio di marzo, è stata casuale. Un operatore della sorveglianza ha notato un’anomalia tra i pannelli solari: quattro uova deposte sul cemento, custodite da due esemplari adulti. Una volta schiuse, il risultato è stato sorprendente, come documentato in diverse immagini.

Intervento degli esperti

La segnalazione ha attivato un intervento da parte di ornitologi e tecnici della Direzione Ambiente, i quali hanno confermato la nidificazione del Falco peregrinus, considerato l’animale più veloce al mondo. Questo rapace diurno è noto per le sue incredibili abilità di caccia, con picchiate che possono superare i 300 km/h. La sua specializzazione nella cattura di altri uccelli in volo richiede ampi spazi aerei privi di ostacoli, e in natura predilige scogliere e pareti rocciose.

Adattamento alle aree urbane

Negli ultimi decenni, però, il falco pellegrino ha dimostrato una notevole capacità di adattamento alle aree urbane, trovando nei grattacieli condizioni favorevoli, sebbene artificiali. Questo adattamento ha portato alcuni esemplari a sviluppare caratteristiche peculiari, come documentato in recenti studi.

Spazi di equilibrio in habitat urbani

La scelta di un tetto cittadino da parte di una specie così elusiva come il falco pellegrino indica che anche un habitat costruito dall’uomo può offrire spazi di equilibrio. Attualmente, il piccolo falco cresce sotto l’attenta osservazione di due telecamere che trasmettono in diretta, permettendo a una comunità digitale di seguire il suo sviluppo. È stato inoltre avviato un contest social per scegliere un nome per il giovane rapace, coinvolgendo così il pubblico in un evento che unisce natura e vita urbana.