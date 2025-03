Nel corso dei secoli, la comunità scientifica ha a lungo ritenuto che il pesce conosciuto come celacanto, appartenente alla classe dei Sauropterigi, fosse estinto insieme ai dinosauri durante la grande estinzione del Cretaceo. Tuttavia, le ricerche condotte nel corso del tempo hanno rivelato l’esistenza di popolazioni vitali di questo pesce al largo dell’oceano Indiano.

La scoperta del celacanto

La scoperta che ha cambiato la percezione di questa specie è avvenuta nel 1938, quando la curatrice del museo di East London, Marjorie Courtenay-Latimer, notò che alcuni pesci recentemente catturati in Africa somigliavano ai celacanti. Questo incontro ha portato gli scienziati a comprendere che la specie era ancora viva e continuava a sopravvivere, nonostante le minacce derivanti dalla pesca intensiva.

Identificazione e classificazione

A confermare l’identificazione del celacanto esposto nel museo fu il naturalista sudafricano James Leonard Brierley Smith, un esperto ittiologo che scelse di battezzare la specie Latimeria chalumnae in onore della curatrice. Successivamente, Smith identificò la prima popolazione moderna di celacanto al largo del Mozambico, confermando così l’importanza di questa scoperta.

Nuove scoperte nelle Isole Comore

Negli anni successivi, alla fine del XX secolo, un’altra specie di celacanto, Latimeria menadoensis, venne scoperta nelle acque delle Isole Comore, situate nel cuore dell’Oceano Indiano. Questa scoperta ha ulteriormente stimolato le ricerche evolutive riguardanti gli antenati dei primi vertebrati terrestri.

Importanza evolutiva dei celacanti

I celacanti sono considerati antenati diretti dei dipnoi, pesci polmonati in grado di sopravvivere in condizioni di aridità nei fiumi africani, e dei primi anfibi, che presentavano caratteristiche fisiche e comportamentali più simili ai pesci rispetto alle moderne rane. La loro importanza risiede nel fatto che i celacanti appartengono alla classe dei Sarcopterigi, noti per le loro pinne carnose e schiacciate, che hanno rappresentato la base evolutiva per gli arti degli anfibi. Inoltre, l’evoluzione della vescica natatoria ha giocato un ruolo cruciale, trasformandosi nel primo paio di polmoni attraverso un lungo processo di adattamento.

Influenza sulle ricerche scientifiche

Questi eventi storici, che risalgono a decenni fa, continuano a influenzare le ricerche scientifiche contemporanee, sottolineando l’importanza del celacanto nella comprensione dell’evoluzione dei vertebrati terrestri.