In Tennessee si trova un vasto lago sotterraneo conosciuto come “The Lost Sea”, riconosciuto come il più grande del Nord America. La scoperta di questo straordinario luogo avvenne nel 1905 grazie a un giovane esploratore di soli 13 anni, Ben Sands. Spinto dalla curiosità, Ben si avventurò in un cunicolo angusto e, con grande sorpresa, si trovò all’improvviso in una sala enorme, completamente invasa dall’acqua.

Un mondo sommerso

Un mondo sommerso, mai visto prima, si presentò davanti ai suoi occhi. Il sistema di grotte era già noto da secoli, utilizzato dai Cherokee come rifugio e luogo di incontro, lasciando dietro di sé tracce della loro presenza attraverso manufatti e ricordi storici. Successivamente, i coloni europei sfruttarono il clima fresco delle grotte per conservare patate e ortaggi, rendendo il luogo non solo un rifugio naturale, ma anche una risorsa per la comunità.

Segni della storia

Sulle pareti di queste grotte, è possibile notare la data “1863”, incisa con il fuoco da un soldato confederato, un segno tangibile della storia che permea il luogo. Tuttavia, la scoperta del lago rappresentò un evento senza precedenti. Ben, armato solo di una torcia, si trovò di fronte a un panorama che non riusciva nemmeno a vedere nella sua totalità. Le esplorazioni, come quella di Ben, possono rivelarsi rischiose: recenti notizie raccontano di uno studente che è stato recuperato dopo essere rimasto bloccato a 5 chilometri di profondità in una grotta.

Trasformazioni nel tempo

Nel corso degli anni, il sito ha subito molte trasformazioni. Oggi, i turisti possono visitare il lago, navigare le sue acque e osservare le circa 300 trote arcobaleno introdotte nel tentativo di esplorare nuovi passaggi, un esperimento che, sebbene non riuscito, ha suscitato curiosità. Diverse aree sono state esplorate dai subacquei, con oltre 13 acri mappati. Tuttavia, la fine del lago rimane un mistero irrisolto, poiché nessuno è ancora riuscito a determinarne i confini.

Un luogo affascinante

La storia di “The Lost Sea” continua a intrigare e attirare visitatori, rendendolo un luogo affascinante per gli amanti dell’avventura e della storia.