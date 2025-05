Due escursionisti hanno recentemente fatto un’importante scoperta nella Repubblica Ceca, rinvenendo un tesoro di grande valore. Questo ritrovamento, avvenuto nel 2025, ha catturato l’attenzione di storici e appassionati di archeologia. Il tesoro, composto da monete d’oro, bracciali e tabacchiere, pesa circa 6,8 chilogrammi ed è stato trovato all’interno di due contenitori sepolti in un cumulo di pietre in un bosco di Zvičina, situato ai piedi dei Monti dei Giganti, vicino al confine con la Polonia. Il valore stimato del tesoro supera i 340.000 dollari.

Un tesoro di monete storiche

Le 598 monete rinvenute coprono un ampio arco temporale, che va dal 1808 al 1915. Tra le monete, si trovano esemplari provenienti da diverse nazioni, tra cui Francia, Belgio, Impero Ottomano, Russia ed ex Austria-Ungheria. Alcuni di questi pezzi riportano i marchi di riemissione del 1921, risalenti alle province dell’ex Jugoslavia. Vojtěch Brádle, esperto di monete presso il Museo della Boemia Orientale di Hradec Králové, ha affermato che il tesoro è rimasto sepolto per oltre un secolo. La scoperta ha suscitato grande entusiasmo, con la Repubblica Ceca che continua a rivelare sorprese storiche.

Oggetti preziosi e indagini sul passato

Accanto alla scatola contenente le monete, è stata trovata anche una scatola di metallo a un metro di distanza. All’interno di essa sono stati identificati dieci braccialetti, sedici portasigarette, una borsa di maglia metallica sottile, una catena, un pettine e un portacipria, tutti realizzati in lega d’oro. La scoperta di questi oggetti ha sollevato interrogativi su chi possa averli sepolti e perché. L’ipotesi più accreditata è che le monete siano state nascoste da persone in fuga dalle persecuzioni naziste nel 1938, data la posizione del ritrovamento, vicino a un ex confine tra insediamenti cechi e tedeschi.

Ipotesi sulle motivazioni del nascondiglio

Oltre alla teoria riguardante le persecuzioni naziste, vi è la possibilità che il tesoro sia stato sepolto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1945, più di tre milioni di tedeschi furono espulsi dalla Repubblica Ceca a causa della loro presunta complicità nei crimini di guerra. Miroslav Novák, responsabile presso il Museo della Boemia Orientale, ha dichiarato che ci sono diverse ragioni plausibili per cui il tesoro è stato nascosto. La situazione politica e sociale dell’epoca, caratterizzata da deportazioni e conflitti, ha certamente influenzato la decisione di seppellire questi oggetti di valore.

La scoperta di questo tesoro non solo arricchisce il patrimonio storico della Repubblica Ceca, ma invita anche a riflettere sulle storie personali e collettive che si celano dietro questi reperti.