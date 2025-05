Un recente episodio accaduto nel Parco Nazionale di Yellowstone ha attirato l’attenzione, dopo che un uomo di Cape Coral, in Florida, ha avuto un incontro ravvicinato con un bisonte. L’incidente, avvenuto nel mese di marzo 2025, ha visto il protagonista, un 47enne, riportare solo ferite lievi, grazie all’intervento tempestivo del personale medico presente nel parco.

La presenza storica dei bisonti a yellowstone

I bisonti sono una parte fondamentale della fauna del Parco Nazionale di Yellowstone, dove abitano sin dai tempi preistorici. Questo parco rappresenta l’unico luogo negli Stati Uniti dove questi animali sono stati costantemente presenti nel corso dei secoli. Nel 2024, la popolazione di bisonti nel parco era stimata intorno ai 5.400 individui, un numero che evidenzia l’importanza di queste creature nel mantenere l’equilibrio dell’ecosistema locale.

I bisonti sono considerati i mammiferi terrestri più grandi del Nord America, con i maschi che possono raggiungere un peso di circa 900 chilogrammi e le femmine che si aggirano intorno ai 500 chilogrammi. Le loro corna, corte e ricurve verso l’alto, li rendono facilmente riconoscibili. Nonostante il loro aspetto massiccio, è fondamentale ricordare che si tratta di animali selvatici e non addomesticati.

Comportamento e aggressività dei bisonti

Anche se i bisonti possono apparire docili, è importante rispettare il loro spazio. Questi animali possono reagire in modo aggressivo se si sentono minacciati. Secondo il National Park Service, i bisonti sono responsabili di un numero significativo di lesioni umane nel parco, superando qualsiasi altra specie animale. Pertanto, è fondamentale che i visitatori mantengano una distanza di sicurezza di almeno 23 metri da questi animali e di 91 metri da orsi e lupi.

La difesa del territorio è una caratteristica naturale dei bisonti, e i visitatori devono essere consapevoli dei rischi associati a un incontro ravvicinato. Nel 2023, un altro incidente ha coinvolto un bisonte, mentre nel 2024 due persone sono rimaste ferite. L’incidente di marzo 2025 segna il primo caso di quest’anno, ma non è da escludere che possano verificarsi ulteriori episodi.

Velocità e caratteristiche sorprendenti dei bisonti

Sorprendentemente, nonostante la loro massa imponente, i bisonti possiedono un’abilità che molti sottovalutano: la velocità. Possono correre a una velocità fino a tre volte superiore a quella degli esseri umani. Questa informazione è cruciale per chi si trova a interagire con questi animali nel parco. La loro reazione rapida e la capacità di movimento possono mettere in difficoltà chiunque si avvicini senza la dovuta cautela.

In definitiva, gli incontri con i bisonti nel Parco Nazionale di Yellowstone devono essere affrontati con rispetto e prudenza. La bellezza di questi animali selvatici deve essere apprezzata da una distanza sicura, per garantire la sicurezza di tutti e preservare l’integrità dell’habitat naturale in cui vivono.