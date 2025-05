Un video che ha rapidamente guadagnato popolarità sui social media mostra una vasta catena montuosa nella provincia cinese di Guizhou, completamente coperta da pannelli solari. Le immagini, riprese da un drone, rivelano una superficie apparentemente illimitata di celle fotovoltaiche, intervallate da strade di servizio, che si estendono a perdita d’occhio.

Questa scena rappresenta un chiaro esempio della trasformazione energetica che la Cina sta attraversando. Un tempo considerata una potenza mondiale nel settore del carbone, la Cina ha compiuto progressi significativi nel giro di pochi anni, diventando un leader nella rivoluzione verde. La provincia di Guizhou, con la sua altitudine elevata e un clima non particolarmente favorevole all’agricoltura intensiva, si è rivelata ideale per la realizzazione di impianti solari su larga scala.

La crescita dell’energia solare in Guizhou

La prima installazione di pannelli fotovoltaici in Guizhou è avvenuta nel 2015. Da quel momento, la provincia ha visto un rapido sviluppo nel settore dell’energia solare. Nel 2018, la produzione annuale di energia solare aveva già raggiunto 1,75 milioni di kilowatt, ma è stato tra il 2020 e il 2023 che si è registrato un vero e proprio boom, culminato in una produzione di 15 milioni di kilowatt. Questo incremento esponenziale sottolinea l’impegno della provincia nel promuovere fonti di energia rinnovabile.

Il ruolo della Cina nel mercato globale delle energie rinnovabili

Secondo le statistiche del 2024, la Cina è responsabile del 64% delle nuove installazioni di impianti solari ed eolici a livello globale. Attualmente, sono in fase di realizzazione ben 339 gigawatt di capacità, un numero che supera di cinque volte la somma delle installazioni previste in Stati Uniti, Brasile, Regno Unito e Spagna. Questo dato evidenzia non solo la grandezza dell’impegno cinese nel settore delle energie rinnovabili, ma anche la sua posizione dominante nel mercato globale.

Obiettivi futuri per le fonti rinnovabili

La Cina ha fissato obiettivi ambiziosi per il futuro, puntando a triplicare la produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. Se il trend attuale continuerà, il Paese potrebbe raggiungere questo traguardo con largo anticipo. Nonostante il carbone rappresenti ancora il 57% del mix energetico nazionale, il sorpasso delle energie rinnovabili sembra ormai imminente. Questo cambiamento non solo contribuirà a ridurre le emissioni di carbonio, ma segnerà anche una nuova era per il settore energetico cinese.

