Con il prossimo aggiornamento di macOS previsto per il 2025, Apple introdurrà una novità che potrebbe non attirare subito l’attenzione, ma che avrà un impatto significativo: la protezione degli appunti. Questa funzionalità, già disponibile su dispositivi come iPhone e iPad, si prepara ora a debuttare anche sui computer Mac.

Accesso agli appunti e notifiche

Chi utilizza frequentemente la funzione di copia e incolla potrebbe non rendersi conto che le informazioni memorizzate negli appunti possono essere accessibili da parte delle applicazioni senza alcuna azione consapevole da parte dell’utente. È sufficiente aprire un’applicazione di terze parti e, in un attimo, i dati copiati possono venire esaminati. Con l’introduzione del nuovo sistema, ogni volta che un’app tenta di accedere agli appunti senza che l’utente abbia eseguito un comando di incolla, macOS invierà una notifica per avvisare l’utente.

Modifica dei permessi delle applicazioni

Il sistema sarà in grado di distinguere se l’accesso agli appunti è stato effettuato tramite la combinazione di tasti ⌘+V dall’utente o se l’applicazione ha agito autonomamente. Qualora l’utente non desideri ricevere avvisi costanti, sarà possibile modificare i permessi per ciascuna applicazione direttamente dalle impostazioni di sistema.

Bilanciamento tra sicurezza e usabilità

Apple mira a rendere queste notifiche il meno invasive possibile, cercando di stabilire se l’app in questione abbia una valida motivazione per accedere a quegli appunti. Si tratta di un bilanciamento tra controllo e praticità, per garantire una maggiore sicurezza senza compromettere l’usabilità.

Attesa per il WWDC 2025

L’annuncio ufficiale di questa funzionalità è atteso durante il WWDC 2025, con il lancio previsto entro la fine dell’anno, anche per il mercato europeo.