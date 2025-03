La Cina si appresta a intraprendere un’eccezionale missione scientifica, puntando a raggiungere il mantello terrestre, una zona del nostro pianeta che è rimasta pressoché inaccessibile per l’umanità. La nave protagonista di questa audace impresa è la Meng Xiang, un’imbarcazione all’avanguardia progettata per perforare fino a 11 chilometri di profondità sotto il fondale oceanico.

Una nave all’avanguardia

La Meng Xiang, lunga quasi 180 metri, rappresenta una vera e propria cittadella galleggiante della scienza, in grado di accogliere fino a 180 persone e dotata di nove laboratori all’avanguardia. A bordo, scienziati di fama internazionale si preparano a studiare i campioni che verranno estratti dal profondo della Terra. Questa missione non solo supera le capacità delle precedenti piattaforme scientifiche, come la giapponese Chikyū e l’ormai dismessa JOIDES Resolution, ma si propone di aprire nuove frontiere nella comprensione del nostro pianeta.

Obiettivi della missione

Il principale obiettivo della missione è la raccolta di campioni mai raggiunti prima, i quali potrebbero fornire informazioni cruciali sui processi che hanno portato alla formazione della crosta oceanica e dei continenti. Questi dati potrebbero anche offrire spunti significativi su come la vita abbia avuto inizio nelle profondità oceaniche. Prima della Meng Xiang, il record di perforazione era detenuto dalla JOIDES Resolution, che aveva raggiunto una profondità di 8 chilometri, e dalla Chikyū, ferma a 7 chilometri. Tuttavia, il primato assoluto per la perforazione terrestre è quello del foro superprofondo di Kola, in Russia, che sfiora i 12 chilometri.

Innovazioni e potenziali scoperte

La Cina, sfruttando la sottile crosta oceanica, che presenta uno spessore di pochi chilometri rispetto a quella continentale, intende superare ogni limite conosciuto. Questo approccio potrebbe portare a scoperte rivoluzionarie nel campo della geologia e della biologia. La missione della Meng Xiang non è solo un traguardo tecnico, ma anche un passo importante verso la comprensione delle dinamiche interne della Terra e della sua evoluzione. Con il supporto di tecnologie avanzate e di un team di esperti, si spera di ottenere risultati che possano cambiare il nostro modo di vedere il pianeta e i suoi processi fondamentali.