Con il prossimo aggiornamento di macOS previsto per la fine del 2025, Apple introdurrà una nuova funzionalità che potrebbe non attirare immediatamente l’attenzione, ma che si preannuncia fondamentale: la protezione degli appunti. Questa misura, già in uso su iPhone e iPad, si appresta a fare il suo debutto anche sui computer Mac.

Funzionalità di copia e incolla

Per chi utilizza quotidianamente la funzione di copia e incolla, potrebbe sembrare un aspetto trascurabile, tuttavia gli appunti possono essere accessibili da alcune applicazioni senza alcuna azione diretta da parte dell’utente. È sufficiente aprire un’applicazione interessata e, in un batter d’occhio, il contenuto copiato può essere esaminato. Con l’introduzione di questo nuovo sistema, ogni volta che un’app tenta di accedere agli appunti senza che l’utente abbia eseguito il comando di incolla, macOS invierà una notifica per avvisarlo.

Gestione dei permessi

Il sistema sarà in grado di distinguere tra il caso in cui l’utente ha effettivamente premuto ⌘+V e quando, invece, l’applicazione ha tentato di accedere autonomamente agli appunti. Per coloro che non desiderano ricevere avvisi costanti, sarà possibile modificare i permessi per ciascuna applicazione direttamente dalle impostazioni del sistema operativo.

Equilibrio tra controllo e praticità

Apple sta cercando di evitare che queste notifiche diventino un fastidio per gli utenti: l’obiettivo è valutare se l’applicazione ha realmente bisogno di accedere agli appunti. Si tratta quindi di trovare un equilibrio tra controllo e praticità.

Novità attese al WWDC 2025

La comunicazione ufficiale riguardo a queste novità è attesa durante il WWDC 2025, con un lancio previsto entro la fine dell’anno, anche per il mercato europeo.