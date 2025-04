Al CERN di Ginevra, il 15 marzo 2025, si è verificato un evento che potrebbe segnare una svolta nella fisica delle particelle. Durante un’indagine sui bosoni di Higgs, considerati “deludenti” in termini di risultati, i ricercatori del CMS (Compact Muon Solenoid) hanno scoperto indizi che potrebbero suggerire l’esistenza di una nuova particella subatomica, il toponio, fino ad ora conosciuta solo in teoria.

La fusione delle particelle

Il toponio rappresenta una fusione inaspettata di due particelle gemelle ma opposte: un quark top e un antiquark top. In una situazione normale, queste due entità si annienterebbero, ma in questo caso, sembrano formare una nuova sostanza, simile a come gocce di acqua e olio potrebbero interagire in modo sorprendente, creando una nuova entità invece di respingersi.

Le caratteristiche dei quark top

I quark top, noti per essere i “pesi massimi” nel mondo subatomico, possiedono una massa pari a 184 volte quella del protone. La loro instabilità è tale che normalmente decadono in tempi brevissimi, rendendo difficile la loro interazione con altre particelle. Tuttavia, i dati provenienti dal CERN indicano che questi quark potrebbero unirsi per formare il toponio, un fenomeno che, se confermato, avrebbe implicazioni significative per la nostra comprensione della materia.

La durata del toponio

La vita del toponio sarebbe estremamente breve, con una durata inferiore al tempo impiegato dalla luce per percorrere un femtometro, ovvero un decimo di un quadrilionesimo di metro. Per dare un’idea della sua transitorietà, si stima che esista per meno di un miliardesimo di miliardesimo di secondo, un tempo così ridotto da risultare quasi impercettibile.

Il comportamento delle coppie di quark

Un aspetto intrigante di questa potenziale scoperta è il comportamento delle coppie di quark top e antiquark top. A differenza di altre coppie materia-antimateria, queste non sembrano annientarsi, ma piuttosto decadere in sincronia, trasformandosi in altre particelle, come un quark bottom e il bosone W, una scoperta che ha già rivoluzionato il campo della fisica.

La necessità di ulteriori ricerche

Sebbene i risultati siano promettenti, nel campo della fisica delle particelle, una scoperta è considerata ufficiale solo quando raggiunge un livello di certezza statistica di “cinque sigma“. Attualmente, l’osservazione del toponio non ha ancora raggiunto questo traguardo, il che significa che ulteriori ricerche e conferme saranno necessarie per validare questa affascinante scoperta.