Unieuro propone un’interessante iniziativa per coloro che desiderano acquistare un televisore smart. Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate, l’offerta prevede l’acquisto di un televisore Hisense a un prezzo ridotto, con la possibilità di ricevere in omaggio uno smartwatch. Questa promozione si inserisce nel volantino “Le Sorprese di Primavera“, attivo fino al 17 aprile 2025.

Dettagli dell’offerta

Il televisore Hisense 55U7NQ è attualmente disponibile sul sito di Unieuro al prezzo di 599,90 euro, un notevole sconto rispetto al prezzo consigliato di 949 euro. Acquistando questo modello, i clienti possono aggiungere al carrello anche uno smartwatch Ioplee, il quale è incluso gratuitamente nell’offerta. Il dispositivo indossabile è dotato di un display IPS da 1,83 pollici e ha un valore di mercato di 39,99 euro, rendendo l’affare ancora più vantaggioso.

Caratteristiche del televisore Hisense

Il televisore Hisense al centro di questa promozione è caratterizzato da un ampio pannello da 55 pollici con risoluzione 4K, il che garantisce un’ottima qualità visiva per film, serie TV e giochi. Il sistema operativo VIDAA offre un’interfaccia intuitiva e accesso a numerose app e contenuti in streaming. Un ulteriore punto di forza di questo modello è il refresh rate che arriva fino a 144 Hz, ideale per chi ama i videogiochi e desidera un’esperienza fluida e reattiva.

Modalità di partecipazione all’iniziativa promozionale

Per approfittare di questa promozione, è sufficiente visitare il portale di Unieuro, selezionare il televisore Hisense 55U7NQ e aggiungerlo al carrello. Gli utenti potranno visualizzare i dettagli dell’iniziativa e ricevere automaticamente lo smartwatch Ioplee in omaggio. La promozione è valida fino al 17 aprile 2025, quindi è consigliabile non perdere tempo per cogliere questa occasione.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sulla promozione, è possibile consultare il sito ufficiale di Unieuro, dove si possono trovare anche altri articoli in offerta.