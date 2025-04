Oggi, 22 gennaio 2025, Unieuro ha annunciato il lancio di un nuovo volantino promozionale che sarà valido fino al 1 maggio 2025. Questa iniziativa offre ai consumatori la possibilità di approfittare di numerose offerte su prodotti di elettronica e informatica, rendendo accessibili articoli di alta qualità a prezzi competitivi.

Offerte su smartphone di ultima generazione

Tra le promozioni più interessanti, il iPhone 16 Pro da 128 gigabyte è ora disponibile al prezzo di 1059 Euro, rispetto ai 1239 Euro di listino. Questo sconto significativo rappresenta un’opportunità per chi desidera aggiornare il proprio smartphone. Anche il modello Pro Max da 256 gigabyte è in offerta, con un prezzo di 1299 Euro, un risparmio notevole rispetto ai 1489 Euro iniziali. Queste offerte rendono i dispositivi Apple più accessibili, attirando l’attenzione di molti appassionati di tecnologia.

Promozioni su laptop e dispositivi informatici

Unieuro propone anche un’interessante offerta sul Lenovo IdeaPad Slim 3. Questo laptop, dotato di schermo da 15,6 pollici, processore Intel i5, 16GB di RAM e SSD da 1 terabyte, è in vendita a 579 Euro, un prezzo decisamente inferiore rispetto ai 729,90 Euro suggeriti dal produttore. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per studenti e professionisti che necessitano di un dispositivo potente e affidabile per il lavoro o lo studio. La combinazione di prestazioni elevate e prezzo competitivo rende il Lenovo IdeaPad Slim 3 un’opzione da considerare.

Televisori in offerta

Tra le offerte di Unieuro, spicca anche il Samsung TV Crystal UHD 4K da 43 pollici, attualmente disponibile a 349 Euro. Questo prezzo rappresenta una riduzione rispetto ai 449,90 Euro precedenti, il che lo rende un’opzione molto interessante per chi desidera un televisore di alta qualità per il proprio soggiorno o per un’esperienza di visione coinvolgente. Le tecnologie avanzate di Samsung assicurano immagini nitide e colori vivaci, ideali per film, sport e giochi.

Accesso alle offerte e dettagli sui pagamenti

Per chi desidera esplorare tutte le offerte disponibili, Unieuro ha messo a disposizione una lista completa dei prodotti in promozione. Gli utenti possono consultare questo indirizzo per scoprire tutte le opportunità. Inoltre, per maggiori informazioni sui metodi di pagamento e le condizioni di acquisto, si consiglia di visitare le pagine dedicate ai singoli prodotti. Con queste offerte, Unieuro si conferma un punto di riferimento nel settore dell’elettronica, attirando una vasta clientela in cerca di occasioni imperdibili.