Negli ultimi giorni, Unieuro ha lanciato un’iniziativa interessante per gli appassionati dei prodotti Apple. La catena di elettronica ha presentato il suo nuovo volantino Apple Edition, che offre una selezione di dispositivi a prezzi vantaggiosi.

Questo volantino sarà attivo fino al 28 maggio 2025 e include una varietà di offerte su diversi articoli del marchio Apple, che potrebbero attrarre l’attenzione di molti consumatori. Tra i prodotti in promozione, l’Apple AirTag si distingue come l’articolo più economico, disponibile a soli 29 euro.

Offerte sui dispositivi Apple

Il volantino di Unieuro non si limita a un solo prodotto, ma comprende una gamma di articoli molto richiesti. Tra questi, spicca l’iPhone 16 da 128GB, attualmente in vendita a 779 euro, un prezzo significativamente ridotto rispetto al prezzo consigliato di 979 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera aggiornare il proprio smartphone con un modello all’avanguardia.

Un altro prodotto interessante è l’Apple Watch SE GPS, disponibile ora a 199 euro, rispetto ai precedenti 219 euro. Questo smartwatch è ideale per chi cerca un dispositivo versatile per il monitoraggio della salute e delle attività quotidiane.

In aggiunta, Unieuro propone anche la Apple Pencil di prima generazione, in vendita a 99,99 euro, con un ribasso rispetto al prezzo originale di 109 euro. Questo accessorio è molto apprezzato da artisti e studenti per la sua precisione e facilità d’uso.

Un’occasione imperdibile per i fan Apple

Per gli amanti del marchio Apple, il volantino di Unieuro rappresenta un’occasione imperdibile per acquistare dispositivi a prezzi scontati. Con una selezione così ampia e vantaggiosa, è consigliabile visitare il sito ufficiale di Unieuro per scoprire tutte le offerte disponibili e approfittare delle promozioni prima della scadenza. La varietà di prodotti in promozione rende questo volantino un’opzione interessante per chi desidera rimanere aggiornato con la tecnologia Apple senza spendere una fortuna.