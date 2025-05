Le schede video della NVIDIA GeForce RTX Serie 50 di ASUS sono ora disponibili presso Unieuro, ma la situazione riguardante i prezzi e la disponibilità non è delle più favorevoli, come si può osservare anche in altri negozi online. Nonostante ciò, gli appassionati potrebbero trovare interessante esplorare le opzioni disponibili.

Disponibilità delle schede video asus presso unieuro

Tra le schede video in evidenza su Unieuro, la ASUS Prime RTX 5070 O12G si distingue per la sua disponibilità. Attualmente, il prezzo è fissato a 799,90 euro, mentre il prezzo consigliato è di 859,90 euro. Questa scheda è particolarmente apprezzata per le sue prestazioni e la sua affidabilità nel gaming e nelle applicazioni grafiche.

Un altro modello presente è l’ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti O16G, il cui prezzo è di 1.199,90 euro. Tuttavia, al momento della scrittura, la disponibilità di questo prodotto è limitata, rendendolo meno accessibile per i consumatori.

Schede video asus rtx 5080: prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda le schede video RTX 5080, l’unico modello attualmente acquistabile è l’ASUS TUF Gaming RTX 5080 O16G, venduta a 1.710,90 euro. Gli utenti interessati possono trovare una selezione di altre schede RTX 5080, ma al momento non sono disponibili per l’acquisto. Ciò evidenzia una certa scarsità di offerta per questi modelli, che stanno suscitando un crescente interesse tra i videogiocatori e i professionisti del settore.

Le rtx 5090 e la loro difficile reperibilità

Il modello di punta, l’ASUS TUF Gaming RTX 5090 32G, è proposto a un prezzo di 2.999,90 euro. Tuttavia, al momento non è possibile aggiungere alcuna RTX 5090 al carrello su Unieuro, rendendo questa scheda video particolarmente difficile da reperire. Per molti utenti, la RTX 5090 è diventata nota come la “GPU introvabile“, a causa della sua elevata domanda e della limitata disponibilità.

Opzioni alternative e confronto con altri rivenditori

Per coloro che desiderano esplorare ulteriori opzioni, è consigliabile visitare altri store online, come Amazon, dove è possibile trovare informazioni sulla disponibilità delle GPU RTX Serie 50. Un approfondimento utile è disponibile attraverso un articolo dedicato che analizza le offerte su Amazon, fornendo un quadro più ampio delle possibilità per gli appassionati di tecnologia.

In questo panorama di disponibilità limitata e prezzi variabili, i consumatori sono invitati a rimanere aggiornati e a monitorare le offerte disponibili per assicurarsi le nuove schede video della serie RTX 50 di ASUS.