Come ogni inizio settimana, il 6 aprile 2025, Unieuro ha avviato una nuova campagna di sconti esclusivamente online, offrendo ai clienti l’opportunità di approfittare di promozioni su un’ampia selezione di prodotti di elettronica e informatica. Fino al 20 aprile 2025, gli utenti possono scoprire offerte vantaggiose su articoli di diverse categorie.

Monitor e offerte interessanti

Tra i prodotti in promozione, spicca il monitor per PC IOPLEE IP22F650VA da 22 pollici, il cui prezzo è stato ridotto a 59,99 euro, rispetto ai 69,99 euro di listino. Un’altra proposta interessante è rappresentata dall’LG 24MR400 Full HD, un monitor da 24 pollici con tecnologia IPS e refresh rate di 100Hz, ora disponibile a 89 euro, rispetto ai 119,99 euro precedenti. Anche il monitor L24i, da 23,8 pollici e Full HD a 75Hz, è in offerta a 74,90 euro, un notevole abbassamento rispetto ai 159,99 euro iniziali. Gli acquirenti possono visualizzare queste promozioni direttamente sul sito di Unieuro.

Smartphone in offerta

Sul fronte degli smartphone, Unieuro propone il Samsung Galaxy XCover7 con una memoria interna di 128 gigabyte, attualmente in vendita a 289,90 euro, un prezzo inferiore rispetto ai 359,90 euro precedenti. Un altro dispositivo interessante è l’Honor 200 Pro, disponibile al prezzo di 469 euro. Queste offerte rappresentano un’occasione da non perdere per chi è alla ricerca di un nuovo dispositivo mobile.

Esplora le promozioni

Per chi desidera esplorare ulteriormente le promozioni, la lista completa dei prodotti scontati è consultabile sul sito ufficiale di Unieuro. Gli utenti sono invitati a visitare il portale per scoprire tutte le offerte disponibili, garantendo così un’esperienza di acquisto vantaggiosa e conveniente.