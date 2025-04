Se siete alla ricerca di un computer portatile capace di supportarvi durante le sessioni di gioco senza gravare eccessivamente sul budget, Unieuro ha un’offerta interessante per voi. Attualmente è disponibile un notebook da gaming di ASUS con RTX 4070 a un prezzo competitivo.

Dettagli dell’offerta

Il computer portatile ASUS TUF Gaming F15 FX507ZI4-LP031W è attualmente in vendita sul sito di Unieuro al prezzo di 1.349 euro. Questo rappresenta una significativa riduzione rispetto al prezzo consigliato di 1.549 euro, con uno sconto di 200 euro che potrebbe attrarre molti appassionati di gaming. La promozione è valida per un periodo limitato, quindi è consigliabile approfittarne rapidamente.

Caratteristiche tecniche del notebook

Il notebook da gaming di ASUS è dotato di un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, che offre un’ottima qualità visiva con una risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel. Questo modello è equipaggiato con una potente GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, che garantisce prestazioni elevate nei giochi più recenti. A supporto della scheda grafica, il dispositivo monta un processore Intel Core i7-12700H, affiancato da 16GB di RAM e un SSD da 512GB, che assicura velocità e spazio sufficiente per i vostri file e giochi.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 nella versione Home, offrendo un’interfaccia moderna e funzionalità aggiornate per migliorare l’esperienza utente. Queste specifiche rendono il notebook ASUS TUF Gaming F15 una scelta allettante per chi desidera un dispositivo performante per il gaming senza compromettere il proprio budget.

Ulteriori informazioni

Se desiderate approfondire ulteriormente le caratteristiche del notebook ASUS TUF, potete visitare il portale di Unieuro, dove troverete dettagli completi e informazioni aggiuntive. La disponibilità del prodotto e le specifiche tecniche sono facilmente consultabili online, consentendo agli utenti di prendere una decisione informata prima dell’acquisto.