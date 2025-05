Se siete in cerca di un computer portatile dalle prestazioni adeguate per il gaming, ma senza far lievitare il budget, è opportuno considerare l’ultima offerta di Unieuro. Attualmente, è disponibile un interessante sconto su un notebook HP con GPU RTX 4050.

Il portatile HP 15-fa1052nl è proposto al prezzo di 849,90 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Questo prezzo rappresenta una notevole riduzione rispetto al prezzo consigliato di 1.199,90 euro, portando così a uno sconto di 350 euro.

Caratteristiche del notebook HP

Il computer portatile in promozione è dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, che offre una qualità visiva di 1.920 x 1.080 pixel. Questo lo rende ideale sia per il lavoro che per il tempo libero. La memoria RAM è di 16GB, permettendo di gestire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. Inoltre, il notebook è equipaggiato con un SSD da 512GB, che garantisce avvii rapidi e ampio spazio di archiviazione per file e programmi.

Il processore Intel Core i5-12450H assicura prestazioni elevate, rendendo questo dispositivo adatto anche per sessioni di gaming più intense. Il sistema operativo installato è Windows 11 in edizione Home, il che significa che gli utenti avranno accesso alle ultime funzionalità e aggiornamenti. La colorazione del portatile è Black, conferendogli un aspetto elegante e moderno.

Dettagli sull’offerta e informazioni aggiuntive

Per chi desidera approfondire ulteriormente le specifiche tecniche del computer portatile HP, Unieuro offre una panoramica dettagliata sul proprio sito web. Qui è possibile trovare informazioni complete su ogni aspetto del prodotto, dalle caratteristiche hardware ai dettagli sul servizio post-vendita.

Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi cerca un dispositivo versatile, in grado di soddisfare esigenze lavorative e di intrattenimento. Con il prezzo attuale, il notebook HP 15-fa1052nl si posiziona come una delle scelte più vantaggiose nel mercato dei portatili, specialmente per coloro che desiderano un buon equilibrio tra costo e prestazioni.