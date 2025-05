Se siete in cerca di un televisore smart del 2025 del marchio LG a un prezzo vantaggioso, è il momento giusto per considerare l’offerta promossa da Unieuro.

Dettagli dell’offerta di Unieuro

Attualmente, il televisore LG OLED48G56LS è disponibile attraverso il portale di Unieuro a un prezzo di 1.399 euro. Questo rappresenta una significativa riduzione rispetto al prezzo originale di 1.599 euro, consentendo un risparmio del 12%. La promozione è attiva e offre un’opportunità interessante per chi desidera un dispositivo di alta qualità a un costo inferiore.

Caratteristiche tecniche del televisore LG

Il televisore smart LG in promozione è dotato di un display OLED evo con una diagonale di 48 pollici e una risoluzione 4K Ultra HD, equivalente a 3.840 x 2.160 pixel. Queste specifiche garantiscono immagini nitide e colori vivaci, rendendolo ideale per la visione di film, serie TV e giochi. Il sistema operativo integrato è webOS, che offre un’interfaccia intuitiva e accesso a numerose applicazioni di streaming. Inoltre, il televisore è equipaggiato con quattro porte HDMI, permettendo di collegare diversi dispositivi contemporaneamente. È presente anche il supporto per lo standard DVB-T2, essenziale per ricevere il digitale terrestre.

Ulteriori informazioni e funzionalità

Per chi desidera esplorare ulteriormente le caratteristiche del televisore LG, il sito ufficiale di Unieuro offre dettagli completi. Tra le funzionalità disponibili, c’è anche l’opzione “Guarda questo prodotto a casa tua“, che consente di visualizzare il televisore nel proprio ambiente prima di procedere all’acquisto. Questa funzione è particolarmente utile per chi vuole assicurarsi che il design e le dimensioni del prodotto si adattino perfettamente allo spazio disponibile.

Con la promozione attuale, Unieuro si propone come un punto di riferimento per gli appassionati di tecnologia che cercano un televisore di alta qualità a un prezzo competitivo.