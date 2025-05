Nel 2025, il Regno Unito ha intrapreso un’importante iniziativa nel campo della salute pubblica, sviluppando un’intelligenza artificiale denominata Foresight. Questo sistema innovativo è stato addestrato utilizzando un impressionante volume di 10 miliardi di dati sanitari anonimizzati, provenienti da 57 milioni di persone. L’intento principale di questa tecnologia è quello di prevedere l’insorgenza di malattie, prevenire i ricoveri e promuovere una transizione significativa verso un modello di sanità preventiva, piuttosto che reattiva.

Foresight e il suo funzionamento

Foresight si basa su un modello di linguaggio simile a quelli che alimentano applicazioni come ChatGPT, ma la sua funzione non è quella di completare frasi, bensì di analizzare scenari clinici. Questo sistema esamina le storie mediche passate per valutare quali patologie un paziente potrebbe sviluppare in futuro. La versione attuale di Foresight utilizza il modello open-source LLaMA 2 di Meta ed è stata addestrata su dati nazionali raccolti tra il 2018 e il 2022. Questo approccio potrebbe rivoluzionare il modo in cui i professionisti della salute si avvicinano alla diagnosi e alla cura dei pazienti.

Potenziale e applicazioni di Foresight

Secondo i ricercatori dell’Università di Cambridge e dello University College London, Foresight ha il potenziale per segnalare anticipatamente il rischio di ricoveri non programmati. Ciò consentirebbe di attuare interventi mirati prima che le condizioni dei pazienti si deteriorino. Attualmente, il sistema viene utilizzato principalmente in ricerche legate al COVID-19, ma è già in fase di test su oltre 1.000 patologie diverse, ampliando così il suo campo di applicazione.

Questioni etiche e di privacy

Tuttavia, la realizzazione di un progetto di tale portata solleva serie questioni etiche. Sebbene i dati utilizzati siano stati “de-identificati”, molti esperti avvertono che l’anonimato non è garantito quando si lavora con dataset così complessi. Una volta che il modello è stato addestrato, risulta impossibile rimuovere completamente le informazioni relative a un singolo individuo, il che potrebbe portare a problematiche di privacy e sicurezza.

Fiducia e accettazione nel sistema sanitario

Il successo di Foresight non dipenderà esclusivamente dalla sua programmazione, ma anche dalla fiducia che il pubblico riporrà in questo sistema. È fondamentale che i cittadini comprendano come i loro dati vengano utilizzati e quali misure siano adottate per garantire la loro protezione. La questione della fiducia rappresenta un elemento cruciale per l’accettazione e l’efficacia dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario.