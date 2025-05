Con l’arrivo della stagione estiva nel 2025, si registra un notevole incremento nei viaggi e nelle vacanze, accompagnato da un aumento dei tentativi di truffa. In questo contesto, la compagnia aerea di bandiera, ITA Airways, ha deciso di avvertire i propri utenti riguardo alla proliferazione di profili falsi sui social media che si spacciano per l’azienda. Questi profili fraudolenti possono cercare di sottrarre informazioni sensibili, come dati sui biglietti o dettagli bancari.

Avviso di sicurezza da ITA airways

ITA Airways ha comunicato che sono stati rilevati numerosi profili social che imitano l’azienda, partecipando attivamente a discussioni online al fine di raccogliere dati personali e informazioni di pagamento in modo illecito. In una comunicazione ufficiale, l’azienda ha sottolineato l’importanza della sicurezza e della privacy per i propri clienti. I profili autentici di ITA Airways sui social media sono facilmente riconoscibili e includono: @itaairways su Instagram, ITA Airways su Facebook, @itaairways su TikTok e @ITAAirways su X, tutti dotati del badge di verifica che attesta la loro autenticità.

Come proteggersi dalle truffe online

In caso di necessità di assistenza, ITA Airways raccomanda di contattare esclusivamente i profili ufficiali menzionati o di rivolgersi al servizio clienti telefonico. È importante notare che l’azienda non offre supporto tramite WhatsApp e non invia link per la raccolta di dati sensibili. Non viene mai richiesto di condividere informazioni relative alla carta di credito attraverso i social media, un avviso cruciale per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori.

Risorse aggiuntive e precauzioni

Recentemente, è stata pubblicata una lista di prefissi telefonici da evitare, un ulteriore strumento utile per tutelarsi da potenziali frodi. La crescente sofisticazione delle truffe online rende fondamentale che gli utenti rimangano vigili e informati. ITA Airways, con il suo impegno per la sicurezza dei passeggeri, continua a lavorare per garantire un’esperienza di viaggio sicura e protetta.