Mentre proseguono i test delle novità per WhatsApp su iPhone, i ricercatori di WABetaInfo hanno scoperto una nuova funzionalità nell’ultima beta dell’app di messaggistica per Android. Questa nuova opzione è progettata per garantire un maggiore livello di privacy per le chat degli utenti.

Novità sulla privacy in WhatsApp

Nell’ultima versione beta, WhatsApp sta sviluppando una funzionalità che consentirà agli utenti di disattivare il salvataggio automatico dei contenuti multimediali ricevuti sui dispositivi dei destinatari. Attualmente, ogni file multimediale ricevuto viene salvato automaticamente sul dispositivo, ma con questa nuova opzione, gli utenti avranno la possibilità di decidere se i media devono essere archiviati sui telefoni delle persone con cui comunicano. Fino ad ora, questa funzione era limitata ai messaggi effimeri, ma gli sviluppatori di Meta stanno estendendo questa possibilità anche ai messaggi tradizionali.

Funzionalità aggiuntive e limitazioni

Se gli utenti attiveranno questa nuova opzione, gli altri partecipanti alla chat non potranno nemmeno esportare l’intera conversazione, sebbene l’inoltro di singoli messaggi rimarrà possibile. Questo rappresenta un passo significativo verso una maggiore protezione della privacy nelle comunicazioni quotidiane.

In aggiunta a queste novità, attivando il sistema di privacy avanzato, i partecipanti alla chat non potranno utilizzare Meta AI all’interno delle conversazioni. Questa misura aggiuntiva offre un ulteriore livello di sicurezza per gli utenti, garantendo che le informazioni condivise rimangano confidenziali.

Le informazioni emerse suggeriscono che WhatsApp potrebbe implementare ulteriori funzionalità legate a questa modalità durante il processo di sviluppo. È importante notare che l’attivazione di queste impostazioni sarà facoltativa e dovrà essere effettuata singolarmente per ogni conversazione. Dalle immagini condivise, non ci sono indicazioni che suggeriscano un’opzione di attivazione universale per l’intera cronologia delle chat.

Con queste nuove funzionalità, WhatsApp si conferma attenta alle esigenze di privacy dei suoi utenti, cercando di fornire strumenti sempre più efficaci per gestire le proprie comunicazioni in modo sicuro e riservato.