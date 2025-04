Negli ultimi giorni, gli utenti di Windows 11 hanno segnalato gravi inconvenienti a seguito dell’ultimo Patch Tuesday, svoltosi il 4 aprile 2025. In particolare, molti hanno riscontrato la temuta Blue Screen of Death (BSOD) dopo aver installato l’aggiornamento per Windows 11 versione 24H2. La situazione ha destato preoccupazione tra gli utenti, costretti a fronteggiare errori critici nei loro dispositivi.

Problemi di autenticazione e aggiornamenti di sicurezza

Microsoft ha ufficialmente riconosciuto che, in alcune circostanze, gli utenti potrebbero subire disservizi nell’autenticazione biometrica o nell’uso del PIN di Windows Hello. Tuttavia, il problema non si limita a questo. La documentazione ufficiale dell’azienda ha rivelato che gli aggiornamenti di sicurezza di aprile 2025 per Windows 11 24H2 possono provocare il riavvio del computer con il codice di errore “0x18B”, noto come SECURE_KERNEL_ERROR. Tale malfunzionamento si verifica immediatamente dopo l’installazione dell’aggiornamento, impedendo l’accesso ai sistemi.

Comunicazione ufficiale e possibili soluzioni

Nella comunicazione ufficiale, Microsoft ha specificato: “Dopo aver installato questo aggiornamento e riavviato il dispositivo, potresti riscontrare un’eccezione con schermata blu con codice di errore 0x18B che indica un SECURE_KERNEL_ERROR”. La causa esatta di questo malfunzionamento rimane incerta, ma l’azienda ha suggerito che il sistema Know Issue Rollback potrebbe rappresentare una soluzione. Questo sistema, una volta attivato, elimina le parti di codice problematiche. Tuttavia, è importante notare che questa opzione è principalmente destinata agli ambienti IT, mentre gli utenti domestici non hanno accesso a questa soluzione immediata.

Frustrazione degli utenti e attesa di correzioni

Per gli utenti comuni, l’unica via praticabile è riavviare il sistema e attendere che la correzione si diffonda. Generalmente, si stima che una soluzione definitiva possa essere raggiunta entro 24 ore. La situazione ha creato frustrazione tra gli utenti, molti dei quali si sono rivolti ai forum di assistenza per condividere le proprie esperienze e cercare supporto.

Invito all’aggiornamento a Windows 11

Nel frattempo, Microsoft ha recentemente presentato sette motivi convincenti per passare a Windows 11, invitando gli utenti di Windows 10 a considerare un aggiornamento. Questo annuncio arriva in un momento critico, in cui la stabilità del sistema operativo è messa alla prova da questi problemi tecnici.