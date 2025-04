Dopo aver condiviso la nostra esperienza al recente evento WWE di Bologna, precisamente durante la puntata di SmackDown tenutasi a Casalecchio di Reno, è il momento di annunciare un’importante novità per gli appassionati di wrestling. Gli spettatori avranno l’opportunità di seguire Wrestlemania 41 gratuitamente in italiano.

La notizia è stata comunicata nei giorni scorsi attraverso i canali ufficiali di DMAX Italia. Gli appassionati potranno assistere allo Showcase degli Immortali in chiaro su Discovery+ e sul canale 52 del digitale terrestre DMAX. Le trasmissioni inizieranno poche ore dopo l’evento che si svolgerà a Las Vegas, con la Night 1 programmata per domenica 20 aprile 2025, a partire dalle 21:25.

La Night 2 avrà inizio il lunedì 21 aprile 2025, sempre alle 21:25. Entrambe le serate sono state già indicate come contenuto FREE su Discovery+ per la diretta streaming. Il commento in italiano sarà fornito da Luca Franchini e Michele Posa, che accompagneranno gli spettatori durante i match (per ulteriori dettagli, è possibile consultare il video allegato).

Un evento imperdibile per gli appassionati di wrestling

Le notti di Pasqua e Pasquetta del 2025 si preannunciano come momenti indimenticabili per i fan del wrestling, con Wrestlemania 41 che promette di regalare emozioni forti. L’attenzione è particolarmente rivolta alla Night 2, dove si svolgerà l’attesissima sfida tra Cody Rhodes e John Cena, due dei nomi più iconici del panorama attuale.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di vivere l’atmosfera di Wrestlemania direttamente dal proprio salotto, senza alcun costo aggiuntivo. La scelta di trasmettere l’evento in chiaro riflette l’impegno di DMAX Italia di avvicinare il grande pubblico a questo sport spettacolare, rendendo accessibile un evento di tale portata.

Prepararsi per Wrestlemania 41

Mentre si attende con trepidazione il grande evento, gli appassionati possono sfruttare il tempo libero per esplorare altri aspetti del mondo del wrestling. Una proposta interessante è la recensione di WWE 2K25, un videogioco recentemente lanciato sul mercato, che offre un’ottima occasione per immergersi nell’universo del wrestling anche al di fuori del ring.

In questo modo, i fan possono prepararsi al meglio per l’evento del 20 e 21 aprile, vivendo un’esperienza completa che unisce l’attesa per i match dal vivo e l’interazione con i videogiochi dedicati. Wrestlemania 41 si preannuncia come un appuntamento da non perdere, promettendo notti di grande intrattenimento e adrenalina pura.