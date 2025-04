La Pasqua del 2025 si preannuncia ricca di emozioni per gli appassionati di wrestling, grazie all’atteso evento WrestleMania 41. La manifestazione, che si svolge a Las Vegas, offre l’opportunità di seguire due serate di grande intrattenimento, con la possibilità di gustare del cioccolato mentre si assiste a uno degli spettacoli più attesi dell’anno.

Dettagli sulla trasmissione della Night 1

Il primo atto di WrestleMania 41 andrà in onda il 20 aprile 2025, con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa. Gli spettatori potranno seguire l’evento in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, e in streaming su Discovery+, a partire dalle ore 21:20. Questo evento rappresenta un momento clou per i fan del wrestling, che potranno vivere l’atmosfera vibrante di WrestleMania direttamente dal proprio salotto. Per chi desidera non perdere nemmeno un istante dello show, è possibile accedere alla diretta streaming gratuitamente su Discovery+.

Informazioni sulla Night 2

La seconda serata, che promette altrettante emozioni e colpi di scena, avrà inizio il 21 aprile 2025, sempre alle ore 21:20. Gli appassionati di wrestling potranno continuare a seguire l’azione su DMAX e Discovery+, rendendo queste festività pasquali un’occasione imperdibile per gli amanti del genere. La location di Las Vegas, nota per i suoi eventi spettacolari, sarà il palcoscenico di incontri epici e performance indimenticabili.

La situazione della WWE in Italia

In Italia, l’interesse per la WWE sta crescendo notevolmente. Di recente, i fan hanno avuto l’opportunità di partecipare a una puntata ufficiale di WWE SmackDown a Bologna, dove l’entusiasmo del pubblico ha raggiunto il culmine. Durante l’evento, i tifosi hanno chiesto a Cody Rhodes, uno dei protagonisti di WrestleMania 41, di portare un PLE (Premium Live Event) in Italia. La risposta della dirigenza WWE a questa richiesta rimane da vedere, ma l’interesse dei fan è un chiaro segnale dell’importanza crescente del wrestling nel nostro paese.

Accesso alla diretta streaming

La diretta streaming su Discovery+ è gratuita, ma rimane da chiarire se le repliche dell’evento saranno accessibili senza abbonamento. Questo rappresenta un’opportunità unica per i fan italiani, che potranno seguire gli eventi senza costi aggiuntivi. La crescente presenza della WWE in Italia, unita all’interesse per eventi come WrestleMania, segna un passo importante per il wrestling nel nostro paese.

Con WrestleMania 41, il 2025 si conferma un anno significativo per gli appassionati di wrestling, promettendo spettacolo e adrenalina in un contesto festivo.