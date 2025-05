Poco dopo la presentazione del nuovo Xiaomi Pad 7 Ultra, la società cinese ha svelato una serie di innovazioni durante un grande evento tenutosi a Pechino. In questa occasione, Xiaomi ha dedicato un’attenzione particolare alla sua linea di elettrodomestici Mijia, rivelando prodotti all’avanguardia pensati per migliorare la vita quotidiana.

Il climatizzatore Mijia Fresh Air Conditioner Pro Dual-outlet Vertical 3hp

Uno dei protagonisti dell’evento è stato il Mijia Fresh Air Conditioner Pro Dual-Outlet Vertical 3HP, un climatizzatore verticale dotato di un innovativo sistema a doppia uscita. Questo dispositivo, grazie a radar a onde millimetriche e algoritmi di intelligenza artificiale, è capace di rilevare la presenza di fino a sei persone, regolando autonomamente la direzione del flusso d’aria in tempo reale. Con una copertura di 160 gradi, il climatizzatore integra un filtro HEPA e un sistema di purificazione a ioni negativi, garantendo un’aria più pulita e salubre per gli ambienti domestici.

Il climatizzatore Mijia Air Conditioner Pro Skyflow 1.5hp

Per spazi più contenuti, Xiaomi ha presentato il Mijia Air Conditioner Pro SkyFlow 1.5HP. Questo modello combina un rilevamento umano su 180 gradi con tecnologie di risparmio energetico avanzate. Anche in questo caso, il filtro HEPA è presente, insieme a un sistema di sterilizzazione che raggiunge i 56 gradi Celsius. Il design, compatto e elegante, si distingue per uno spessore di soli 2 cm, rendendolo facilmente integrabile in qualsiasi ambiente.

Il frigorifero Mijia Refrigerator Pro Dual-system French Door Built-in 508 l

Una delle novità più interessanti è il Mijia Refrigerator Pro Dual-System French Door Built-In 508 L, un frigorifero da incasso con un doppio sistema di refrigerazione indipendente. Questo modello è dotato di cassetti a umidità controllata e di un sistema di sterilizzazione a ioni attivi, oltre a una capacità di congelamento fino a -30 gradi Celsius. Il design in vetro con cerniere integrate conferisce un tocco di eleganza a questo elettrodomestico.

La lavatrice Mijia Dual-drum Washer Dryer Pro 10kg

Xiaomi ha anche presentato la Mijia Dual-Drum Washer Dryer Pro 10kg, una lavatrice a doppio cestello che utilizza la tecnologia Blue Oxygen. Questo dispositivo è in grado di lavare e asciugare i capi simultaneamente, separando i tessuti delicati. Tra le sue funzioni avanzate, si trovano il dosaggio intelligente dei detersivi, la sterilizzazione a vapore e il lavaggio rapido, rendendola una soluzione versatile per le esigenze domestiche.

Il purificatore d’acqua Mijia Smart Dual-tap Water Purifier Pro 1600g

Infine, è stato presentato il Mijia Smart Dual-tap Water Purifier Pro 1600G, un purificatore d’acqua domestico che vanta una portata iniziale di 4,71 litri al minuto. Questo dispositivo è in grado di riempire un bicchiere d’acqua in meno di due secondi e può mantenere una produzione continuativa fino a 25 tonnellate. È equipaggiato con un filtro PPC, capace di rimuovere il 99,5% del cloro residuo, garantendo acqua purificata per uso domestico.

Attualmente, rimane incerta la disponibilità di questi dispositivi sul mercato europeo, lasciando gli utenti in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Xiaomi.